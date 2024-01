Proteggi il tuo dispositivo con Norton 360 Deluxe a meno di 3€ al mese

Norton 360 Deluxe si presenta come il pacchetto completo per la sicurezza digitale e la privacy online, da oggi a meno di 3 € al mese. Nel piano è incluso un antivirus in tempo reale, VPN senza limiti e molte altre funzionalità essenziali.

Grazie all'offerta speciale di inizio anno, i primi 12 mesi di servizio sono disponibili a soli 34,99 euro, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo originale di 104,99 euro.

Con meno di 3 € al mese ottieni la protezione completa per 5 dispositivi

Norton 360 Deluxe garantisce una protezione completa per un massimo di 5 dispositivi, tra cui PC, Mac, tablet e telefoni.

Il servizio antivirus è in grado di fornire una difesa avanzata in tempo reale contro virus, malware, ransomware, bloccando ogni tentativo di hackeraggio. In questo modo avrai garantita la sicurezza del tuo ambiente digitale.

Il piano Deluxe offre anche una connessione Internet privata attraverso una VPN illimitata. Con il servizio Secure VPN, puoi eludere i blocchi geografici imposti dai provider di rete e accedere ai tuoi contenuti preferiti in modo sicuro e privato.

Questa VPN non solo protegge la tua privacy online, ma ti offre anche la libertà di navigare senza restrizioni.

Il software non si limita soltanto alla protezione antivirus e VPN, poiché include anche un potente password manager, 50 GB di backup nel cloud e una protezione dei minori per assicurare che l'esperienza online dei più giovani sia sicura.

Inoltre, il servizio offre il monitoraggio del Dark Web, con avvisi tempestivi nel caso in cui le tue informazioni personali vengano divulgate durante una fuga di dati.

I primi 12 mesi di Norton 360 Deluxe sono ora in offerta a soli 34,99 euro. Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, Norton offre una garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto. Proteggi il tuo dispositivo con una soluzione completa a meno di 3 € al mese.

