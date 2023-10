Proteggi il tuo dispositivo con AVG Ultimate a soli 4,10 €/mese

Per garantire la massima sicurezza dei propri dispositivi e navigare su Internet senza essere tracciati, AVG offre una soluzione completa chiamata AVG Ultimate.

Questo pacchetto include diversi strumenti per la sicurezza informatica e permette di proteggere i propri dispositivi da minacce informatiche in tempo reale. Inoltre, offre anche la possibilità di navigare in modo sicuro grazie all'utilizzo di AVG Secure VPN.

Uno dei punti di forza di AVG Ultimate è AVG AntiTrack, uno strumento che blocca ogni forma di tracciamento, compreso quello applicato dagli inserzionisti tramite banner pubblicitari.

Questo è un aspetto molto importante, poiché consente di preservare la privacy degli utenti e di evitare che terze parti possano monitorare le attività online.

Il costo dell'abbonamento ad AVG Ultimate è di soli 4,10 euro al mese per tutto l'anno di servizio. È possibile attivare questi software su un massimo di 10 dispositivi differenti, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, che sia Windows, macOS, Android o iOS. L'attivazione di AVG Ultimate è possibile tramite il sito ufficiale di AVG.

AVG Ultimate con antivirus, VPN e sistema anti-tracciamento

Nel pacchetto AVG Ultimate c'è AVG Internet Security, un sistema avanzato che protegge i dispositivi da minacce informatiche e le blocca in tempo reale utilizzando l'antivirus e altri strumenti di protezione.

Invece, con AVG Secure VPN si avranno navigazione sicura e protetta su Internet, anche quando si utilizzano connessioni pubbliche.

Altro strumento offerto da AVG Ultimate è AVG TuneUP, che permette di migliorare le prestazioni del proprio dispositivo eliminando dati inutili e residui. In questo modo, è possibile massimizzare le performance del dispositivo e renderlo più veloce ed efficiente.

Infine, c'è AVG AntiTrack, che blocca ogni forma di tracciamento delle attività online da parte di aziende ed inserzionisti.

Attualmente, c'è un'offerta speciale che permette di ottenere AVG Ultimate al prezzo di 4,10 euro al mese per tutto il primo anno, con la possibilità di effettuare un pagamento in un'unica soluzione.

Non ci sono vincoli di rinnovo, quindi è possibile decidere se continuare con il servizio una volta scaduto l'anno.

