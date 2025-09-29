Proteggi i tuoi ricordi e file importanti con Total Drive, in sconto dell'80%

Quando si tratta di documenti di lavoro, foto personali o video di famiglia, la sicurezza non è mai troppa. Per questo oggi è disponibile una promozione speciale su Total Drive, il servizio di archiviazione cloud di TotalAV che ti permette di salvare e gestire i tuoi file con la massima tranquillità.

Grazie allo sconto dell'80% presente sul sito ufficiale di TotalAV, con 19€ per un anno puoi avere a disposizione uno strumento completo per mantenere al sicuro i tuoi contenuti più importanti, sempre accessibili e protetti da rischi imprevisti.

Le funzionalità che rendono unico Total Drive

Total Drive è pensato per offrire un ambiente sicuro e affidabile dove conservare i tuoi ricordi digitali e i file fondamentali. Ogni contenuto viene tutelato con crittografia end-to-end, che assicura che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Non importa se utilizzi un computer, uno smartphone o un tablet: la sincronizzazione automatica ti consente di avere sempre i tuoi file aggiornati e a portata di mano, senza complicazioni tecniche.

Con le cartelle intelligenti puoi mantenere foto, video e documenti sempre ordinati, mentre il supporto per i file di grandi dimensioni elimina la necessità di compressioni o suddivisioni. Inoltre, la funzione di backup automatico protegge anche in caso di attacchi ransomware o malfunzionamenti del dispositivo: le copie salvate nel cloud ti permettono di ripristinare in qualsiasi momento versioni precedenti o file eliminati per errore.

Total Drive non è solo sicurezza, ma anche praticità di utilizzo. Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva funziona come una normale cartella sul computer o app sul telefono. Puoi condividere documenti o intere cartelle in un clic, gestire i permessi di accesso e revocarli facilmente quando vuoi. E con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, hai la certezza di poterlo provare senza rischi.

Con lo sconto dell'80% attivo ora e prezzo di 19€ per un anno, è il momento giusto per assicurarti la protezione totale dei tuoi file con Total Drive.

