Proteggi i tuoi occhi col monitor ASUS VP279HE Eye Care da 27''

Oltre a vedere bene, con colori sfavillanti e dettagli da urlo, è anche importante preoccuparsi della sicurezza, e ASUS in primis lo sa bene. Per questo propone tra gli altri prodotti anche alcuni che si preoccupano in prima fila della salute dell'occhio, come questo VP279HE Eye Care di cui ti parliamo.

Perché lo facciamo? Perché da oggi hai una grande occasione con l'offerta su Amazon proprio per il monitor ASUS VP279HE Eye Care 27'', che puoi acquistare a soli 137,89€, con uno sconto ENORME del 37% e un risparmio per te di circa 81€!

Visione e protezione garantiti

Questo schermo mette di fronte a tutto la sicurezza per i tuoi occhi, con diverse protezioni che li faranno affaticare di meno esponendoli a meno rischi. Tuttavia ASUS non ha lasciato da parte l'esperienza, ed ecco che questo schermo retroilluminato LED da 27 pollici HD (1920 x 1080 Pixel) da il suo meglio.

Possiede un pannello IPS e angolo di visione di 170 gradi, con una frequenza di aggiornamento di 75Hz, 5ms di tempo di risposta, e AMD FreeSync. Infine, per la tua comodità anche in termini di spazio, il monitor ASUS VP279HE Eye Care 27'' è montabile anche su parete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.