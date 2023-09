Proteggi i tuoi occhi col Monitor ASUS Eye Care+ FHD in OFFERTA!

Videogiocare, o utilizzare il PC in generale, rischia di affaticare molto la tua vista, soprattutto se lo fai per sessioni prolungate. Per risolvere questo problema, aziende come ASUS hanno creato dei monitor per regalarti la massima qualità, unita alla sicurezza dei tuoi occhi. Uno di questi grandi prodotti è da oggi in OFFERTISSIMA su Amazon!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti il monitor ASUS VY279HE da 27'' in offerta su Amazon a soli 149,99€, con uno sconto del 16% che equivale a un risparmio ottimo per te di circa 28€!

Vedi meglio, proteggi gli occhi

Questo splendido monitor presenta un pannello 27 pollici FHD IPS con 75Hz di refresh rate per una visione fluida dei video, adatto anche ai videogiocatori di fascia media. Inoltre sfrutta l'AMD FreeSync per offrire immagini fluide e senza artefatti a qualsiasi frame rate.

Come abbiamo detto, questo monitor ASUS VY279HE da 27'' sfrutta tecnologie atte a proteggere gli occhi, come il filtro luce blu regolabile TÜV Rheinland e la tecnologia ASUS Flicker Free (anti sfarfallio), che assicurano una visione confortevole.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.