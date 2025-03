Proteggi i tuoi dispositivi 24/7 con Surfshark Antivirus, ora in sconto dell'85%

Quando si tratta di proteggere i propri dispositivi da spyware e malware, Surfshark Antivirus si distingue come una delle soluzioni più affidabili sul mercato. Grazie all'attuale promozione, è possibile ottenere il piano biennale del pacchetto Surfshark One con un incredibile sconto dell'85%, pagando solo 2,69€ al mese e ricevendo 3 mesi extra gratuiti.

Inoltre, il servizio offre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, permettendo di testare tutte le sue funzionalità senza rischi.

Protezione continua contro le minacce informatiche: ecco Surfshark antivirus

Surfshark Antivirus non è solo un semplice software antivirus, ma un vero e proprio scudo che garantisce sicurezza completa in ogni momento della giornata. I suoi scanner avanzati lavorano in tempo reale, monitorando app e file durante download, installazioni e utilizzo, impedendo che minacce come spyware e malware possano compromettere la tua privacy.

Con un database che si aggiorna automaticamente ogni 3 ore, Surfshark Antivirus è sempre pronto a contrastare anche le minacce informatiche più recenti. E la funzionalità Cloud Protect esegue una scansione continua dei file, rilevando e bloccando i virus di tipo zero-day ancora prima che possano fare danni.

La protezione antimalware funziona in modo permanente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mantenendo al sicuro i tuoi dispositivi mentre navighi in rete o scarichi contenuti. In questo modo, puoi usare il tuo computer o smartphone senza preoccuparti di possibili attacchi esterni.

Altro punto di forza è la leggerezza dell'applicazione: l'antivirus è progettato per operare in background senza appesantire la CPU o rallentare la RAM del dispositivo, offrendo un'esperienza d'uso fluida e senza interruzioni.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per ottenere Surfshark Antivirus con l'85% di sconto: 2,69€ al mese, più 3 mesi aggiuntivi gratuiti e la tranquillità della garanzia di rimborso entro 30 giorni. Visita subito il sito ufficiale e proteggi tutti i tuoi dispositivi con una sicurezza completa e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.