Proteggi i tuoi dati in viaggio con AVG: sconto 60% per un tempo limitato

Vacanze, trasferte di lavoro o semplici giornate fuori casa: oggi lo smartphone e il PC custodiscono più informazioni personali di qualunque valigia. Affidarsi a una protezione completa come quella di AVG, che unisce sicurezza, privacy e prestazioni in un unico servizio, è fondamentale. Perché proprio quando sei in movimento aumenta il rischio di connetterti a reti Wi-Fi poco sicure, cadere in trappole di phishing e vedere i tuoi dati sensibili esposti.

Proteggi i tuoi dispositivi con AVG

In questo periodo puoi approfittare di un’occasione speciale: sconto del 60% su due pacchetti di protezione digitale.

AVG Internet Security

Il cuore della protezione AVG: difesa contro malware e ransomware, blocco automatico dei siti pericolosi e delle email fraudolente, protezione dei dati anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche. Include anche strumenti extra come la protezione della webcam e degli account email. Prezzo in promo: 3,13€ al mese (37,60€ per 12 mesi invece di 93,99€).

AVG Ultimate

Tutto quello che c’è in Internet Security, più una serie di strumenti avanzati:

AVG TuneUp , per mantenere il PC veloce e pulito da file inutili.

, per mantenere il PC veloce e pulito da file inutili. AVG Secure VPN , per navigare in totale privacy ovunque ti trovi.

, per navigare in totale privacy ovunque ti trovi. AVG AntiTrack , che blocca i tracciamenti degli inserzionisti e protegge la tua identità digitale. Prezzo in promo: 4,33€ al mese (51,99€ per 12 mesi invece di 129,99€).

, che blocca i tracciamenti degli inserzionisti e protegge la tua identità digitale. Prezzo in promo:

Con AVG hai molto più di un semplice antivirus:

Navigazione protetta da siti fraudolenti e phishing.

Sicurezza garantita anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Documenti sensibili e dati personali difesi dai ransomware.

Privacy totale grazie a VPN e AntiTrack.

Dispositivi sempre performanti con TuneUp.

In pratica, una copertura a 360° pensata per chi vuole viaggiare leggero ma non rischiare nulla online. La promozione è valida solo per un periodo limitato: approfittane ora e viaggia senza pensieri, sapendo che i tuoi dispositivi e i tuoi dati sono al sicuro con AVG.

