Proteggi i tuoi dati in viaggio con AVG: sconto 60% per un tempo limitato

Vacanze, trasferte di lavoro o semplici giornate fuori casa: oggi lo smartphone e il PC custodiscono più informazioni personali di qualunque valigia. Affidarsi a una protezione completa come quella di AVG, che unisce sicurezza, privacy e prestazioni in un unico servizio, è fondamentale. Perché proprio quando sei in movimento aumenta il rischio di connetterti a reti Wi-Fi poco sicure, cadere in trappole di phishing e vedere i tuoi dati sensibili esposti.
Proteggi i tuoi dispositivi con AVG
In questo periodo puoi approfittare di un’occasione speciale: sconto del 60% su due pacchetti di protezione digitale.
AVG Internet Security
- Il cuore della protezione AVG: difesa contro malware e ransomware, blocco automatico dei siti pericolosi e delle email fraudolente, protezione dei dati anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche. Include anche strumenti extra come la protezione della webcam e degli account email. Prezzo in promo: 3,13€ al mese (37,60€ per 12 mesi invece di 93,99€).
AVG Ultimate
Tutto quello che c’è in Internet Security, più una serie di strumenti avanzati:
- AVG TuneUp, per mantenere il PC veloce e pulito da file inutili.
- AVG Secure VPN, per navigare in totale privacy ovunque ti trovi.
- AVG AntiTrack, che blocca i tracciamenti degli inserzionisti e protegge la tua identità digitale. Prezzo in promo: 4,33€ al mese (51,99€ per 12 mesi invece di 129,99€).
Con AVG hai molto più di un semplice antivirus:
-
Navigazione protetta da siti fraudolenti e phishing.
-
Sicurezza garantita anche su reti Wi-Fi pubbliche.
-
Documenti sensibili e dati personali difesi dai ransomware.
-
Privacy totale grazie a VPN e AntiTrack.
-
Dispositivi sempre performanti con TuneUp.
In pratica, una copertura a 360° pensata per chi vuole viaggiare leggero ma non rischiare nulla online. La promozione è valida solo per un periodo limitato: approfittane ora e viaggia senza pensieri, sapendo che i tuoi dispositivi e i tuoi dati sono al sicuro con AVG.
