Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Proteggi i tuoi dati in viaggio con AVG: sconto 60% per un tempo limitato

Scopri le offerte AVG con sconto del 60%: Internet Security e Ultimate ti proteggono da malware, ransomware e phishing, con VPN, AntiTrack e TuneUp inclusi.
Proteggi i tuoi dati in viaggio con AVG: sconto 60% per un tempo limitato
Scopri le offerte AVG con sconto del 60%: Internet Security e Ultimate ti proteggono da malware, ransomware e phishing, con VPN, AntiTrack e TuneUp inclusi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 21 set 2025
Link copiato negli appunti

Vacanze, trasferte di lavoro o semplici giornate fuori casa: oggi lo smartphone e il PC custodiscono più informazioni personali di qualunque valigia. Affidarsi a una protezione completa come quella di AVG, che unisce sicurezza, privacy e prestazioni in un unico servizio, è fondamentale. Perché proprio quando sei in movimento aumenta il rischio di connetterti a reti Wi-Fi poco sicure, cadere in trappole di phishing e vedere i tuoi dati sensibili esposti.

Proteggiti con AVG

Proteggi i tuoi dispositivi con AVG

 

In questo periodo puoi approfittare di un’occasione speciale: sconto del 60% su due pacchetti di protezione digitale.

AVG Internet Security

  • Il cuore della protezione AVG: difesa contro malware e ransomware, blocco automatico dei siti pericolosi e delle email fraudolente, protezione dei dati anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche. Include anche strumenti extra come la protezione della webcam e degli account email. Prezzo in promo: 3,13€ al mese (37,60€ per 12 mesi invece di 93,99€).

AVG Ultimate

Tutto quello che c’è in Internet Security, più una serie di strumenti avanzati:

  • AVG TuneUp, per mantenere il PC veloce e pulito da file inutili.
  • AVG Secure VPN, per navigare in totale privacy ovunque ti trovi.
  • AVG AntiTrack, che blocca i tracciamenti degli inserzionisti e protegge la tua identità digitale. Prezzo in promo: 4,33€ al mese (51,99€ per 12 mesi invece di 129,99€).

Con AVG hai molto più di un semplice antivirus:

  • Navigazione protetta da siti fraudolenti e phishing.

  • Sicurezza garantita anche su reti Wi-Fi pubbliche.

  • Documenti sensibili e dati personali difesi dai ransomware.

  • Privacy totale grazie a VPN e AntiTrack.

  • Dispositivi sempre performanti con TuneUp.

In pratica, una copertura a 360° pensata per chi vuole viaggiare leggero ma non rischiare nulla online. La promozione è valida solo per un periodo limitato: approfittane ora e viaggia senza pensieri, sapendo che i tuoi dispositivi e i tuoi dati sono al sicuro con AVG.

Proteggiti con AVG

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Avast Premium Security: la difesa essenziale per navigare sicuri a piccolo prezzo
Antivirus

Avast Premium Security: la difesa essenziale per navigare sicuri a piccolo prezzo
Antivirus TotalAV Premium 2025 in offerta al prezzo più basso dell'anno
Antivirus

Antivirus TotalAV Premium 2025 in offerta al prezzo più basso dell'anno
Antivirus pluripremiato al prezzo più basso dell'anno: ecco l'offerta di TotalAV
Antivirus

Antivirus pluripremiato al prezzo più basso dell'anno: ecco l'offerta di TotalAV
TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno
Antivirus

TotalAV Premium in offerta: protezione online a soli 19€ per 1 anno