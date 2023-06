Proteggi i tuoi dati con Internxt: solo 10€ per 2TB di spazio cloud

Se sei seriamente preoccupato per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati, c'è una novità che devi conoscere: Internxt. Questo servizio di cloud storage open source e zero-knowledge è perfetto per coloro che desiderano proteggere i propri file sensibili rendendoli inaccessibili a chiunque. Con l'offerta a tempo limitato in corso, puoi ottenere ben 2 TB di spazio di archiviazione a soli 10,79 euro: ecco come fare per richiederli.

Massima sicurezza e privacy dei tuoi dati: questo è Internxt

Grazie alla tecnologia zero-knowledge Internxt cripta e conserva i tuoi dati in modo che solo tu possa accedervi. Con server decentralizzati, i tuoi dati non sono conservati in un solo luogo: significa che hacker o chiunque voglia violare la tua privacy, non avranno proprio vita facile.

Oltre alla sicurezza senza compromessi, Internxt si distingue anche per la sua facilità d'uso. Con un sito web intuitivo e un'applicazione user-friendly disponibile per Android e iOS, puoi archiviare, condividere, sincronizzare e criptare i tuoi dati senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Che tu voglia condividere file e cartelle, effettuare il backup o sincronizzare automaticamente i tuoi dispositivi, Internxt ha tutte le funzionalità per soddisfare le tue esigenze di archiviazione dati.

Un'offerta conveniente ed esclusiva

Grazie all'offerta a tempo limitato, puoi ottenere ben 2 TB di spazio cloud a soli 10 euro per il primo anno. La promozione rappresenta un risparmio davvero interessante del 90% rispetto al prezzo di listino di 107,88 euro. Con un'offerta così conveniente, Internxt si posiziona come la scelta ideale per coloro che desiderano un servizio di cloud storage sicuro e affidabile senza spendere una fortuna.

Ricorda che questa offerta è a tempo limitato, quindi è consigliabile coglierla al volo prima che scada. Dopo il primo anno, il tuo account verrà rinnovato al prezzo standard, ma avrai sempre la possibilità di contattare l'assistenza per modificare il tuo abbonamento o passare all'opzione gratuita che offre 10 GB di spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.