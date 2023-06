Proteggi i tuoi dati con Internxt: 90% di sconto con codice promo

Nel mondo digitale odierno, la protezione dei dati personali è diventata una priorità assoluta. Con la sempre crescente minaccia di violazioni della privacy e furti di informazioni sensibili, è fondamentale affidarsi a soluzioni di archiviazione cloud che siano affidabili, sicure e rispettose della privacy. Ecco perché Internxt sta rivoluzionando il settore con la sua offerta imperdibile: ben 2 TB di spazio cloud a soli 10,79 euro annui. Come accedere allo sconto del 90%? Ti basta inserire in fase di acquisto il codice promo "SUMMER90".

Tutti i vantaggi di Internxt

Internxt si è affermato come uno dei servizi di cloud storage più innovativi sul mercato. Fondata nel 2020, questa piattaforma si distingue per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy dei dati. La crittografia "zero-knowledge" AES-256, cuore pulsante di Internxt, garantisce che nemmeno gli sviluppatori stessi possano accedere o visualizzare i tuoi file archiviati. La tua privacy è al sicuro.

A differenza di molti altri servizi di cloud storage, Internxt utilizza una rete di server decentralizzati. Questo significa che i tuoi file non sono conservati in un unico luogo, rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di violazione della tua privacy. La decentralizzazione aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro e protetti da accessi non autorizzati.

Che tu voglia caricare i tuoi file dal PC trascinandoli e rilasciandoli nella finestra del browser o che preferisca gestirli direttamente dal tuo smartphone tramite l'applicazione mobile user-friendly, Internxt ti offre tutti gli strumenti necessari. Puoi condividere file e cartelle, effettuare il backup dei tuoi dispositivi e sincronizzare automaticamente i dati su tutti i tuoi dispositivi collegati al tuo account.

Approfitta dell'offerta estiva al 90% di sconto per il primo anno di servizio utilizzando il codice promozionale "SUMMER90". Garantisci la sicurezza e la privacy dei tuoi file con una soluzione di archiviazione cloud innovativa, crittografata e decentralizzata.

