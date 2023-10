Proteggi i tuoi dati con AVG Internet Security: offerta al 60% di sconto

Mantenere al sicuro le tue informazioni personali è estremamente importante. Con l'aumento delle minacce online, è essenziale avere una solida protezione per difendere i tuoi dati da virus, malware e hacker. Ecco perché AVG Internet Security è la soluzione perfetta, e ora puoi ottenere questa difesa di alto livello a un prezzo scontato del 60%.

AVG Internet Security offre una vasta gamma di funzionalità per proteggere ogni aspetto della tua vita online. Le nuove funzionalità di Protezione webcam e Protezione ransomware impediscono a chiunque di utilizzare la tua fotocamera integrata o modificare i tuoi file senza la tua autorizzazione. Questo ti dà la tranquillità di sapere che la tua privacy è al sicuro.

Antivirus pluripremiato e molto altro

Con AVG Internet Security, hai accesso a un antivirus pluripremiato che esamina il tuo PC per rilevare virus, ransomware, spyware e altri tipi di malware. Inoltre, la protezione comportamentale invia avvisi in caso di comportamenti software sospetti rilevati nel tuo PC, mentre il rilevamento con intelligenza artificiale identifica in modo proattivo i campioni di malware per proteggerti dalle nuove minacce emergenti. In più, la funzione CyberCapture blocca automaticamente le nuove minacce, garantendo che il tuo sistema sia costantemente al sicuro.

Fondata nel 1991, AVG ha ricevuto centinaia di premi nel corso degli anni, con oltre 25 riconoscimenti solo negli ultimi due anni. Questo è un chiaro segno della sua eccellenza nella protezione e nelle prestazioni in ambienti reali. Quando scegli AVG Internet Security, sai di essere in buone mani.

La tua sicurezza online non dovrebbe mai essere un optional e AVG Internet Security ti offre una protezione di alta qualità a un prezzo incredibile. Ora puoi ottenere AVG Internet Security per 10 dispositivi a soli 3,13 euro al mese, risparmiando il 60% rispetto al prezzo standard. Il pagamento è da intendersi in un'unica soluzione per il primo anno, al costo di soli 37,60 euro. Inoltre, c'è una garanzia di rimborso entro 30 giorni, quindi non hai nulla da perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.