L'utilizzo di un antivirus avanzato è obbligatorio per quei professionisti che vogliono tenere al sicuro i propri dispositivi e i relativi dati. Dei livelli superiori di protezione sono indispensabili per evitare di compromettere informazioni personali, come le attività e gli accessi ai servizi finanziari, impedendo di danneggiare i dispositivi da lavoro.

Tra i software più indicati possiamo sicuramente considerare Avast, in grado di fornire una difesa adeguata da tutte le moderne minacce informatiche, permettendo di tenere tutto sotto controllo tramite la pratica applicazione. Il piano Premium Security è attualmente in sconto del 45%, a soli 39,99€ per il primo anno.

Cosa offre l'antivirus di Avast Premium Security?

Avast è un antivirus molto completo. Consente di navigare in totale sicurezza e proteggere tutti i dispositivi, che si tratti di computer, Mac o smartphone. Ecco cosa include l'offerta Premium Security:

Acquisti e operazioni bancarie senza pensieri: eseguite tranquillamente le vostre attività finanziare o effettuate acquisti online, senza preoccuparvi che qualcuno acceda in maniera fraudolenta ai vostri account. Avast esegue infatti un'analisi preventiva dei siti web visitati, verificando che siano legittimi. In questo modo eviterete con facilità siti potenzialmente pericolosi, che possono impossessarsi delle vostre informazioni, come il numero della carta di credito.

Fermate gli accessi non autorizzati ai vostri sistemi: Avast Premium Security è in grado di rilevare gli attacchi di tipo forza bruta, calcolando i tentativi di accessi non riusciti e bloccandone l'indirizzo IP associato. In questo modo è possibile tenere alla larga attacchi remoti, che hanno spesso come obiettivo l'installazione di ransomware. L'antivirus blocca inoltre tutti gli indirizzi IP noti per la distribuzione di malware.

Protezione completa per la maggior parte degli ecosistemi: Avast è disponibile per tutti i dispositivi più diffusi. Oltre ai PC Windows, è possibile tenere al sicuro anche Mac e persino smartphone e tablet, che si tratti di Android, iPhone o iPad.

Avast Premium Security vi da la possibilità di impostare la licenza per uno o più dispositivi. Si può anche ottenere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Abbonatevi ora e scoprite i vantaggi dell'offerta. L'acquisto non richiede neanche l'uso di una carta di credito!

