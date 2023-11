Proteggi i tuoi dati aziendali con NordPass e ottieni 6 mesi gratis

Hai un’azienda e sei alla ricerca di un gestore di password semplice da utilizzare, ma che ti permetta di mantenere sempre i tuoi dati al sicuro? NordPass è la risposta perfetta ad ogni tua esigenza. Questo password manager sfrutta la crittografia end-to-end per archiviare le tue credenziali, i dati della carta di credito e non solo. Grazie al Password Generator, puoi ottenere subito credenziali forti e uniche. Con NordPass puoi anche memorizzare i dati di pagamento in un vault crittografato e salvare PIN e altri codici in un luogo sicuro, che non sia accessibile a tutti. Per una maggiore sicurezza puoi anche sfruttare NordPass come authenticator. Ciò ti permetterà di ottenere password monouso per l’autenticazione a due fattori direttamente dalla app della piattaforma. Scegliendo un piano aziendale NordPass puoi ottenere fino al 25% di sconto sull’abbonamento e fino a 6 mesi extra gratis.

NordPass: i piani aziendali nel dettaglio

Teams è il piano NordPass base per le aziende e propone un pacchetto da 10 utenti. Tra le altre opzioni, questo piano include un Pannello di controllo aziendale per la gestione degli utenti e Google Workspace SSO. Il suo prezzo è di 1,79 euro al mese per utente, con 3 mesi extra gratuiti. Il piano Business è dedicato alle aziende con un massimo di 250 dipendenti. Oltre ai vantaggi del piano base, offre una dashboard di sicurezza e 100 GB di spazio di archiviazione cloud per 12 mesi. Il suo prezzo è di 3,59 euro al mese per utente. Infine, il piano Enterprise è disponibile a 4,10 euro al mese per utente (con uno sconto del 25% sul prezzo standard) e propone i vantaggi del piano Business, più utenti illimitati, SSO con Azure AD, MS ADFS, Okta, provisioning degli utenti tramite Active-Directory, cartelle condivise e 6 mesi extra gratis.

I piani Teams e Business offrono una prova gratuita di 14 giorni (non è necessaria una carta di credito). Per il piano Enterprise si può invece richiedere un preventivo gratuito. Nel caso gestissi un’organizzazione No Profit, puoi ottenere NordPass Business con uno sconto del 60%, ma anche account NordVPN gratuiti, sessioni di onboarding, formazioni personalizzate e assistenza 24/7.

