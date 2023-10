Proteggi i tuoi account con 1Password: usa le passkey e mantienili al sicuro

I sistemi di autenticazione tradizionali, basati su username e password, sono spesso vulnerabili a violazioni a causa dell'uso di credenziali troppo semplici create dagli utenti.

Per risolvere questo problema, le passkey rappresentano una nuova generazione di tecnologia di autenticazione, eliminando completamente questi due vulnerabilità.

Utilizzando, invece, due chiavi di cifratura private e pubblica, una memorizzata nel dispositivo e l’altra nel server, si possono usare elementi come l'impronta digitale, il volto o il dispositivo stesso come mezzo di autenticazione.

Questo sistema protegge efficacemente gli account ed è stato recentemente implementato su 1Password, un eccellente gestore di password che consente di proteggere ogni credenziale nello stesso luogo.

Prova le passkey con 1Password e dimentica le password

Perché proteggere i tuoi dati con 1Password? Innanzitutto, la crittografia di alto livello garantisce la sicurezza dei tuoi account da attacchi informatici.

Poi funziona su Windows, macOS, iOS e Android, offrendo un'interfaccia intuitiva e veloce. Puoi anche condividere facilmente le tue credenziali con amici e familiari, decidendo tu per quanto tempo e con chi.

Sono disponibili piani sia per i privati che per le aziende, i quali sono stati appositamente studiati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Utilizzando questo servizio, sarai in grado di usufruire della protezione più avanzata, nonché di tutti gli strumenti necessari per gestire le credenziali private e aziendali.

Ti invitiamo a provare 1Password per un periodo di 14 giorni e, nel caso sei soddisfatto, il piano sarà disponibile al costo di 19.95$ al mese.

Tale piano offre un'installazione facile, una condivisione sicura e un supporto esperto sempre a vostra disposizione per qualsiasi evenienza.

Per accedere al servizio, devi procedere con la registrazione sul sito e successivamente scaricare l'applicazione compatibile con PC, Mac o smartphone.

Ti consigliamo di adottare una chiave principale per garantire la protezione dell'intera cassaforte. Scegli 1Password come soluzione ideale per proteggere i tuoi account.

