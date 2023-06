Proteggi fino a 5 dispositivi con Norton 360 Deluxe in sconto del 65%

Che fate uso di Windows o Mac per lavorare, un antivirus è sempre uno strumento essenziale per proteggersi da tutte le minacce informatiche più recenti. Norton 360 è sicuramente tra i migliori, anche grazie al rapporto qualità/prezzo che contraddistingue i suoi piani. Tra quelli attualmente in promozione c'è infatti Deluxe, ora in sconto del 65% a soli 34,99€ all'anno, con cui è possibile fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone o tablet, beneficiando delle più avanzate funzionalità di protezione.

Norton 360 Deluxe: un'ottima occasione per proteggersi risparmiando il 65%

Il piano Norton 360 Deluxe, attualmente in sconto, permette di usufruire di un'effettiva protezione a tutto tondo. Oltre a salvaguardare fino a un massimo di 5 dispositivi, il software è in grado di difenderli da virus, malware e attacchi informatici più recenti.

Potete inoltre usufruire di una VPN integrata, per navigare in sicurezza mascherando il proprio indirizzo IP, nonché cifrando tutte le richieste in dei server privati, e di una funzionalità per la protezione minori. Questa permette di monitorare su Windows, iOS e Android le attività sui dispositivi utilizzati anche da minori, in modo da prevenire utilizzi non adatti o accessi a siti non sicuri.

Norton 360 offre anche la possibilità di effettuare il backup dei dati su un cloud, cosi da evitare possibili perdite accidentali dei propri dati, dovute a guasti alle unità di archiviazione. È anche possibile memorizzare tutte le proprie credenziali d'accesso in un password manager, in modo da tenerle al sicuro e gestirle tutte in un unico posto. Con SafeCam siete inoltre protetti da possibili accessi non autorizzati alla webcam del vostro portatile.

Uno dei vostri dispositivi viene comunque colpito da un virus? Norton 360 vi rimborserà il costo dell'abbonamento grazie alla garanzia "promessa protezione virus", nel caso non sia possibile rimuovere il virus con il software fornito.

Approfittate ora dello sconto e risparmiate il 65% con Norton 360.

