Proteggi fino a 10 dispositivi con Norton 360 Advanced: sicurezza completa per la tua famiglia

La sicurezza è un bene prezioso soprattutto quando interessa le persone più a rischio: i bambini e gli anziani. L’accesso al web e alla tecnologia, infatti, è oggi trasversale e anche i giovanissimi hanno uno smartphone o utilizzano un tablet o un pc. Nonostante siano nati e cresciuti con la tecnologia non sono esenti dai rischi, così come avviene con i più anziani che possono cadere facilmente in truffe informatiche, campagne di phishing e altre minacce di questo tipo. Ecco perché Norton 360 Advanced è la soluzione ideale: protezione simultanea su 10 differenti dispositivi a soli 3,75€ al mese.

Come Norton 360 Advanced protegge ogni membro della famiglia

Norton 360 Advanced si distingue nettamente da altri prodotti similari non solo per la sua convenienza economica (è in promozione con il 66% di sconto), ma anche e soprattutto per la qualità del servizio. Parliamo infatti di una suite che ha un approccio completo per quel che riguarda la sicurezza personale, non concentrandosi esclusivamente sul dispositivo fisico.

Incluso in Norton 360 Advanced, infatti, ci sono gli strumenti di parental control per monitorare e gestire le attività online dei minori, bloccarne l’accesso ad alcuni contenuti o ricevendo report sulle loro abitudini di navigazione. Inoltre c’è il sistema di monitoraggio del Dark Web (per individuare tempestivamente eventuali fughe di dati personali), la crittografia delle conversazioni online, il controllo degli accessi non autorizzati alle webcam del PC e i fondamentali filtri anti-phishing per prevenire i tentativi di manipolazione.

L’aspetto distintivo di Norton 360 Advanced è anche quello di assicurare un elevato livello di assistenza non solo prima e durante un attacco informatico, ma anche dopo. Incluso nell’abbonamento, infatti, c’è l’accesso all’assistenza tramite un team di esperti che guida l’utente passo dopo passo nel processo di recupero dell’identità compromessa, gestendo le comunicazioni con i vari enti e servizi.

Attiva Norton 360 Advanced per avere anche la VPN, il Password Manager e 200 GB di spazio in cloud per il backup dei tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.