Proteggi fino a 10 dispositivi con McAfee Total Protection antivirus

Se i vostri dispositivi sono costantemente connessi a internet per i motivi più disparati, dal lavoro allo svago, è sicuramente indispensabile tenerli protetti dalle più recenti minacce informatiche. Una buona soluzione può sicuramente essere quella offerta da McAfee Total Protection, un piano che consente di salvaguardare fino a 10 dispositivi a soli 49,95€, risparmiando ben 80€.

McAfee include diverse funzionalità di sicurezza, che non si limitano soltanto alla mera protezione in rete. Permette infatti di navigare in anonimato con una VPN integrata, di archiviare in sicurezza i propri file in un cloud crittografato, di proteggere le proprie password e di eliminare permanentemente i propri file. Ecco cosa offre l'abbonamento.

McAfee Total Protection: l'antivirus a tutto tondo per i vostri dispositivi

McAfee Total Protection offre una combinazione di strumenti e funzionalità finalizzate alla difesa totale dei dispositivi che lo fanno quasi sembrare un coltellino svizzero. L'antivirus consente innanzitutto di salvaguardarsi sempre e in tempo reale dagli ultimi virus, tra malware, spyware e ransomware.

È compatibile con Windows, Mac e Android, in modo da proteggere anche smartphone, tablet e MacBook, oltre che il proprio PC o notebook. Con un unico abbonamento è possibile mettere al sicuro fino a 10 dispositivi.

Oltre a ciò, è possibile beneficiare di ulteriori funzionalità di sicurezza aggiuntive, ma non affatto meno importanti! La VPN integrata mantiene private le vostre abitudini di navigazione, cifrando il traffico attraverso una crittografia di alto livello.

Oltre a questo, McAfee offre anche un gestore delle password, dove poter memorizzare in totale sicurezza tutte le vostre credenziali. Non manca nemmeno un cloud crittografato con AES 256-bit, dove poter memorizzare i file più importanti, tra documenti e immagini. Con la funzionalità Shredder potrete anche eliminare in maniera permanente i file più confidenziali, in modo da evitare che vengano lasciate tracce, le quali permetterebbero di eseguire un recupero.

Se inoltre uno dei vostri dispositivi viene infettato da un virus che non è possibile rimuovere, McAfee vi rimborserà il 100% del costo dell'abbonamento. Acquistate ora il piano e scopritene i vantaggi!

