Perché proteggere le proprie password quando si è in vacanza diventa ancora più importante

Quando si è in vacanza, sia in Italia che all'estero, assicurarsi una protezione adeguata delle proprie password diventa ancora più importante di quando si è a casa. I motivi sono molteplici, a partire dalla posizione inusuale di accesso riconosciuta dai sistemi dei vari servizi, fino alla scarsa attenzione che porta a subire più facilmente un attacco di phishing.

Tra i migliori password manager oggi disponibili vi è NordPass, lo strumento progettato dal team di Nord Security, vale a dire la stessa squadra che ha sviluppato il servizio di rete privata virtuale NordVPN. NordPass si distingue dalla concorrenza per offrire una cassaforte crittografata con XChaCha20, l'autenticazione a più fattori e la condivisione sicura di password attraverso un canale crittografato.

Al momento l'account Premium di NordPass è in offerta a 1,49 euro al mese, per effetto del 50% di sconto sul piano di due anni. La promozione in corso prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.

Superare i blocchi temporanei

L'utilizzo di un password manager consente di evitare i blocchi temporanei attivati in automatico da servizi quali Facebook, Instagram e TikTok quando si cerca di accedere da una posizione inusuale, come può essere ad esempio una destinazione all'estero. Grazie ad un gestore di password è possibile accedere rapidamente agli strumenti per verificare la propria identità e sbloccare così l'account.

Credenziali al sicuro anche in caso di furto o smarrimento

In vacanza ci sono più probabilità di andare incontro al furto o allo smarrimento del proprio dispositivo. Di fronte ad uno scenario simile, avere un password manager garantisce che le credenziali restino al sicuro, anche qualora il telefono il computer finiscano nelle mani sbagliate.

Evitare l'esposizione di password

Durante una vacanza di due o più giorni, capita di frequente di accedere a e-mail, social, portali di viaggio e home banking. Da qui l'utilità di avere con sé un password manager, che permette di salvare le password in modo sicuro ed evitare allo stesso tempo di doverle digitare ogni volta, andando così a ridurre in modo sensibile il pericolo di esposizione.

L'offerta per il piano Premium di NordPass, che consente di risparmiare il 50% in due anni, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.