Promozione SiteGround: 76% di sconto sull'hosting e dominio GRATIS

Non importa quale sito Web si sta per aprire: la scelta dell'hosting è tecnicamente la fase più importante di progettazione.

Scegliere un provider inadatto può infatti comportare una serie di problemi non da poco, che spaziano dalla lentezza dei caricamenti fino a vulnerabilità rispetto ad attacchi hacker.

Di contro, optare per un provider di grande valore può avere un costo abbastanza elevato. Come uscire da questa fase di stallo?

SiteGround è, senza ombra di dubbio, una delle piattaforme più affermate al mondo in questo contesto. A rendere ancora più interessante quanto offerto vi è l'attuale promozione che riguarda i suoi piani.

Si parla di sconti del 76% per quanto concerne le sottoscrizioni dedicate ai siti WordPress.

76% di sconto sui piani SiteGround: tutti i vantaggi di questo provider

Cosa può offrire SiteGround ai suoi clienti?

A prescindere dalla sottoscrizione scelta, il suddetto provider propone il dominio gratis su cui realizzare il proprio sito Web. Per andare più nello specifico poi, prendiamo in esame la sottoscrizione GrowBig, la più apprezzata dall'utenza numeri alla mano.

Questa include:

20 GB spazio Web ;

; SSL gratuito ;

; Backup giornalieri ;

; CDN gratuita ;

; Email gratuite ;

; Email Migrator gratuito ;

; Caching pronta all’uso;

pronta all’uso; Database illimitati ;

; Copie di backup on-demand ;

; PHP più veloce del 30% rispetto agli altri piani;

rispetto agli altri piani; Sistema Staging per siti WordPress.

Di fatto, tutto ciò che serve per gestire un traffico complessivo fino a 100.000 visite mensili.

Va infine ricordato come i server di SiteGround funzionano attraverso energia rinnovabile e bilanciata al 100% e che, tanto GrowBig quanto gli altri piani, giovano della formula di garanzia a 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

A conti fatti dunque, la promozione in corso rappresenta l'opportunità da non lasciarsi scappare per chiunque pretenda il massimo di prestazioni e sicurezza dal proprio sito Web, pur avendo un budget non illimitato a disposizione.

