Promozione imperdibile ho. Mobile: 180GB a 7,99€ al mese

Se siete in procinto di cambiare operatore e cercate un piano davvero conveniente, potreste cogliere la palla al balzo lanciata da ho. Mobile, con cui è possibile avere fino a 180GB di traffico per la navigazione a soli 7,99€ al mese. A ciò si aggiungono minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri.

Promozione 180GB ho .Mobile: cosa include

La promozione è disponibile solo per coloro che vogliono passare ad ho da un altro operatore. Include fino a 180GB di traffico su rete 4G Vodafone, con una velocità massima di 30Mbps, sia in download che upload. I minuti e gli SMS illimitati sono validi verso tutti i numeri mobili e fissi. L'offerta è sottoscrivibile senza alcun vincolo ed è possibile cambiare nuovamente operatore in qualsiasi momento.

ho offre anche 7,3GB di traffico per navigare in roaming in tutta europa e ad essere inclusi anche in questo caso sono minuti e messaggi illimitati verso tutti. L'offerta è sottoscrivibile da tutti i clienti Iliad, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile - Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile e Noitel.

Tra i servizi aggiuntivi è possibile usufruire di Riparti, avviso di chiamata, il servizio ho. chiamato, navigazione in hotspos inclusa e il trasferimento di chiamata gratuito. L'app, disponibile per Android e iOS, permette di tenere sotto controllo i consumi, il credito residuo e l'offerta.

È possibile effettuare l'attivazione completamente online, seguendo la procedura nella pagina dedicata. Basterà cliccare sul tasto "Attiva" e scegliere se farsi recapitare la SIM a casa o in una delle edicole del proprio paese. L'attivazione richiede una ricarica iniziale di 8€.

Passa ora a ho e non lasciarti sfuggire l'offerta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.