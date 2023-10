Promozione ExpressVPN: la "miglior VPN per l'Italia" a metà prezzo

Se il tuo intento è proteggere la tua attività su Internet (vale a dire i siti web che navighi, ma anche le tue informazioni personali) in modo efficace e semplice, la soluzione che stai cercando è ExpressVPN: dichiarata la "miglior VPN per l'Italia", ora puoi approfittare dell'offerta speciale che ti permette di ottenere un imperdibile sconto del 49%, pagando perciò soltanto 6,45 euro al mese invece di 12,53 euro - come da listino originale. Riceverai, inoltre, anche 3 mesi di servizio gratuiti.

Proteggi la tua attività online con ExpressVPN

ExpressVPN è una tra le VPN più affidabili e sicure al mondo. Con oltre 3.000 server in 94 paesi, offre un'ampia copertura globale, inclusi server in Italia. Proteggi la tua privacy online e naviga in modo sicuro con un IP italiano grazie a ExpressVPN. Come ottenere i benefici di questo affidabilissimo servizio? Il primo passo è sottoscrivere un abbonamento ExpressVPN, risparmiando il 49% sul prezzo di listino grazie alla promozione in corso.

Dopodiché ti basterà scaricare l'applicazione per il tuo dispositivo - compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi - oppure aggiungere l'estensione ai tuoi browser preferiti. Infine, collegati al server che preferisci: con la velocità eccezionale di ExpressVPN, otterrai un indirizzo IP della località geografica selezionata per una navigazione privata e sicura. Puoi scegliere di collegarti anche dall'Italia: l'azienda mette a disposizione server a Milano, Napoli, Cosenza e diverse altre località del Bel Paese.

ExpressVPN si impegna a proteggere la tua privacy. L'informativa sulla privacy è stata verificata in modo indipendente, e l'azienda non conserva registri delle tue attività né delle connessioni. Inoltre, la piattaforma utilizza crittografia di settore per proteggere i tuoi dati anche quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche, spesso pericolose. L'azienda è così certa dell'efficienza del proprio servizio che offre anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni: così puoi provarlo senza alcun rischio. Se non sei completamente soddisfatto, otterrai un rimborso completo.

Non perdere l'occasione di sottoscrivere un abbonamento a ExpressVPN a metà prezzo. Proteggi la tua privacy online e naviga in modo sicuro risparmiando il 49% sul piano annuale e pagando soltanto 6,45 euro al mese anziché 12,53. Otterrai anche 3 mesi di servizio gratuiti. La promozione è a tempo limitato: approfittane prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.