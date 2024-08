Promozione esclusiva SelfyConto: ottieni un dispositivo Apple gratis! Ecco come

La nuova promozione esclusiva di Banca Mediolanum regala un sogno hi-tech: chi apre SelfyConto potrà ricevere un prodotto Apple in regalo. Grazie a questa promo, con un pizzico di astuzia e una marea di amici, potresti avere tra le mani un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE. Hai tempo però fino a domani 30 agosto 2024 per approfittarne.

SelfyConto e la promozione esclusiva: come partecipare

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, che offre vantaggi incredibili: niente canone il primo anno e, se sei Under 30, fino al compimento dei tuoi trent'anni. Senza contare i prelievi gratuiti in Italia e in Europa, le operazioni bancarie senza spese e la carta di debito gratuita il primo anno.

Per avere gratuitamente l’iPhone 15, l’iPad di decima generazione o l’Apple Watch SE, devi convincere rispettivamente 6, 4 o 2 amici ad aprire il conto entro il 30 agosto. I tuoi amici dovranno poi accreditare il loro stipendio o pensione sul conto, oppure spendere almeno 500 euro al mese per tre mesi su quattro. Il regalo va richiesto entro il 14 febbraio 2025, quindi non c'è tempo da perdere!

Tornando a parlare del conto in sé, uno dei maggiori vantaggi è la Mediolanum Credit Card. È carta di credito alla stregua di un vestito su misura: puoi scegliere colore e circuito di pagamento (Visa o Mastercard) e perfino aggiungere una tua foto. Come bonus aggiuntivo, il canone è gratuito il primo anno, per poi passare a 20 euro dal secondo anno in poi.

Ti ricordiamo che per partecipare alla promozione esclusiva, devi entrare nella pagina dedicata sul sito di Banca Mediolanum cliccando sul box qui sotto e seguire le semplici istruzioni. Manca soltanto un giorno alla fine della promo: non lasciarti sfuggire questa grandissima occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.