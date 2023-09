Promo Vodafone fibra: MEGA sconti su luce e gas

C'è una nuova promo di Vodafone che riguarda le offerte Internet per casa: se attivi la linea fissa entro oggi 11 settembre, ti viene offerto uno sconto anche sulla luce e il gas.

E poi, se sei già cliente Vodafone per il cellulare, puoi accedere alle offerte per la rete fissa a un prezzo più vantaggioso. Non male, vero?

MEGA sconti su gas e luce con la Promo Vodafone Fibra: i dettagli

Con le offerte fibra di Vodafone, puoi scegliere la connessione che fa per te, a seconda di dove abiti.

Con la FTTH, puoi navigare a una velocità pazzesca, fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, grazie alla tecnologia GPON.

La latenza è minima, quindi puoi giocare online e guardare film in streaming senza problemi. E se attivi un'offerta fisso online entro l'11 settembre 2023, hai un buono di 240 euro per la fornitura di luce e gas con Pulsee.

Come alternativa, è possibile accedere alla connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) con una velocità massima di 300 Mbps, a seconda di quanto è distante distanza la cabina stradale dall’abitazione.

È possibile verificare gratuitamente la copertura attraverso il sito web SOStariffe.it. L’offerta FTTH Internet Unlimited prevede quanto segue:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download;

chiamate illimitate sono con l’attivazione online;

modem di ultima generazione con Optimizer;

abbonamento gratuito di 3 mesi a Apple TV+, con rinnovo automatico a 6,99 euro al mese, salvo disattivazione;

240 euro di bonus sulla fornitura gas e luce di Pulsee.

L’abbonamento mensile ammonta a 24,90 euro, anziché 27,90 euro al mese. L’attivazione è pari a 19,90 euro una tantum.

