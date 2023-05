Promo Virgin Fibra Pura: navighi senza limiti a 24,49 euro al mese

Per la tua linea fissa di casa puoi avere il meglio, attivando online la promo Virgin Fibra Pura, per navigare senza limiti con la potenza della fibra ottica fino a 1 giga in download, a soli 24,49 euro al mese, per i primi 18 mesi. L’offerta è valida fino al 31/05/23. Scopri nel dettaglio cosa propone.

Virgin Fibra Pura i dettagli dell’offerta

Con la fibra pura di Virgin Fibra puoi navigare 5 volte più veloce delle reti in misto rame (FTTC) e in rame (ADSL), con una connessione senza limiti ad una velocità fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload, con banda minima garantita. La FTTH, porta il cavo di fibra ottica direttamente all’interno dell’abitazione e rappresenta oggi la migliore tecnologia di rete in circolazione. Hai inoltre incluso nel tuo abbonamento il modem Wi-Fi 6 di ultima generazione, con tecnologia Wi-Fi Optimizer che è in grado di adeguare la connessione automaticamente in base ai consumi dei dispositivi.

Puoi attivare online entro il 31/05/23 il tuo abbonamento con Virgin Fibra a soli 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, in seguito pagherai sempre 29,49 euro. Il contributo di attivazione o migrazione è di 19,99 euro una tantum e include l’installazione eseguita da un tecnico e l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri.

Abbonati subito a Virgin Fibra

Abbonarti a Virgin Fibra è facile e veloce. Per sapere se sei raggiunto dalla fibra, ti basterà verificare la copertura sul sito dell’operatore cliccando su Verifica Copertura. In caso di esito positivo potrai sottoscrivere l’abbonamento inserendo i tuoi dati per il pagamento. Verrai chiamato per prendere appuntamento con il tecnico per l’installazione scegliendo l’orario e il giorno che preferisci. Il servizio verrà attivato in circa 7 giorni lavorativi. Non ci sono vincoli contrattuali quindi puoi disdire quando vuoi senza costi aggiuntivi.

