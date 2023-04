Promo Spusu: offerte mobile a partire da 3,99 euro

Attiva online una delle promo di Spusu, il nuovo operatore virtuale italiano, che punta sulla convenienza, trasparenza e semplicità delle sue offerte mobile. Il cambio di tariffa è gratuito e senza vincoli. I prezzi sono garantiti per sempre senza rimodulazioni. Puoi utilizzare i minuti inclusi nella tua tariffa per contattare numeri fissi e mobili dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Inoltre se ti restano degli sms, dei minuti o dei dati inutilizzati alla fine del mese, a partire da quello successivo li avrai a disposizione sotto forma di giga. Vediamo quali sono e cosa prevedono.

Spusu Mini

Spusu Mini, è l’ offerta a consumo che prevede 4 euro per ogni Giga consumato, 4 centesimi al minuto e 4 centesimi per ogni sms inviato. Hai anche 20 euro di ricarica già inclusi e alla prossima ricarica ricevi in regalo 2 Giga.

Spusu 1

L’offerta Spusu 1 comprende 100 minuti di chiamate, 100 Sms e 1 Giga per navigare al costo di 3,99 euro al mese. Puoi utilizzare tutti i tuoi minuti, gli sms e 1 Giga gratuitamente in roaming all’interno dell’Unione Europea. Inoltre puoi accumulare fino a 2 Giga nella tua riserva dati, in pratica tutti i minuti, gli sms e dati che non consumi vengono trasformati in megabyte e li avrai a disposizione nella tua riserva dati sotto forma di Giga a partire dal mese successivo. Hai pure la segreteria telefonica e controllo costi personalizzabili.

Spusu 10

Con Spusu 10 hai inclusi 1000 minuti di chiamate, 200 Sms e 10 Giga di internet al costo di 4,98 euro al mese. Se scegli questa tariffa puoi accumulare fino a 20 Giga nella riserva dati. Inoltre, puoi utilizzare tutti i minuti, gli sm e 4,54 Giga gratuitamente in roaming all’interno dell’ Unione Europea. Hai pure la segreteria telefonica e controllo costi personalizzabili.

Spusu 70

Con Spusu 70 hai inclusi ogni mese 2000 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali e dell’Unione Europea, 500 sms verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet. Puoi accumulare fino a 140 Giga nella tua riserva dati. Inoltre, puoi utilizzare tutti i tuoi minuti, gli sms e 5,45 Giga gratuitamente in roaming all’interno dell’ Unione Europea. Hai pure la segreteria telefonica e controllo costi personalizzabili. L’offerta ha un prezzo mensile di 5,98 euro ed è valida fino al 30/04/2023.

Info e costi

Con Spusu puoi scegliere di cambiare piano ogni mese gratuitamente. Tutti possono attivare le sue offerte, sia in caso di portabilità che di attivazione di un nuovo numero. I prezzi sono garantiti per sempre senza rimodulazioni. Puoi utilizzare i minuti inclusi nella tua offerta per contattare numeri fissi e mobili dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Inoltre hai la possibilità di convertire minuti ed sms non consumati nel mese in megabyte per averli a disposizione nella tua riserva dati sotto forma di Giga a partire dal mese successivo. Il metodo di pagamento è semplice, sicuro e senza costi nascosti, puoi pagare con Carta VISA o Mastercard, PayPal o ricaricare il credito in tutti bar, tabacchi ed edicole Mooney abilitati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.