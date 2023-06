Promo SelfyConto: ecco come richiedere smartphone Samsung Galaxy

Sei appassionato di tecnologia e desideri ottenere gli ultimi prodotti Samsung senza dover sborsare un patrimonio? SelfyConto ha lanciato una campagna promozionale che ti offre l'opportunità di ricevere premi tecnologici marchiati Samsung, come tablet, smartphone e laptop di ultima generazione, incluso il nuovissimo Galaxy S23 Ultra, semplicemente invitando i propri amici.

Dettagli della promozione SelfyConto

Se sei già titolare di un SelfyConto, puoi invitare i tuoi amici a iscriversi a SelfyConto o Conto Mediolanum e richiedere premi tech di alta qualità, tutti marchiati Samsung.

Ecco come partecipare:

Apri SelfyConto: è semplice e puoi farlo anche online

Una volta aperto il tuo conto, accedi all'app Mediolanum sul tuo smartphone

Seleziona "Presenta un amico": all'interno del menu dell'app, troverai l'opzione. Cliccando su di essa, avrai accesso a un codice cliente che potrai condividere con i tuoi amici

Condividi il tuo codice cliente con i tuoi amici e invitali ad aprire un SelfyConto o Conto Mediolanum utilizzando il tuo codice

Una volta che i tuoi amici si sono registrati con successo e hanno aperto un SelfyConto o Conto Mediolanum utilizzando il tuo codice, potrai ottenere premi sotto forma di voucher digitali fino a 20 euro per ogni amico che si è iscritto. Inoltre, se i tuoi amici invitati accrediteranno lo stipendio o utilizzeranno la carta di debito Mediolanum Card per un valore minimo di 1.500 euro (esclusi i prelievi) entro tre mesi dall'apertura del conto, avrai la possibilità di ottenere fino a sei cerchi d'oro per richiedere premi esclusivi Samsung Galaxy.

I premi disponibili includono: Galaxy Tab A8 WiFi 64G (due amici), Galaxy A34 5G 256GB (quattro amici), Galaxy Book3 15” i7 16GB e Galaxy S23 Ultra 256GB (sei amici). Aprire un SelfyConto ti dà accesso a diversi vantaggi, tra cui canone di tenuta conto gratuito, carta di debito senza costi, prelievi gratuiti in area Euro e operazioni bancarie gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.