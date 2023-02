Promo San Valentino di pCloud: fino a 6 TB per sempre tuoi con l'85% di sconto

Ottenere uno spazio cloud in cui archiviare i propri file più preziosi può essere molto utile.

In questo modo infatti, si possono proteggere dati sensibili sia da guasti tecnici che da attacchi hacker. Inoltre è possibile ottenere l'accesso a tali file da qualunque postazione, senza dover per forza avere a che fare con hard disk esterni e supporti USB (che vengono facilmente smarriti).

Dover pagare mensilmente un servizio di questo tipo però, è un onere non da poco. Bisogna infatti ricordarsi del pagamento e, il noleggio, di per sé è una condizione poco stabile.

In questo contesto, pCloud offre la possibilità di acquistare per sempre uno spazio cloud, offrendo la comodità di avere sempre e comunque un punto di riferimento di questo tipo.

A rendere ancora più interessante questa proposta è l'attuale promozione di San Valentino. Ciò permette di acquistare spazi cloud fino a 6 TB con sconti mai visti prima.

Spazio cloud per sempre tuo con sconti fino all'85%: l'offerta di pCloud per San Valentino

pCloud è un'azienda con sede in Svizzera e, come tale, offre delle grandi garanzie lato privacy e sicurezza digitale, con i server proteggi con tecnologie all'avanguardia.

Gli spazi cloud proposti offrono la modalità multi-dispositivo, il che significa pieno accesso da qualsiasi dispositivo, anche in viaggio, il tutto con la massima semplicità. Non solo: la piattaforma offre anche la possibilità di ricevere e condividere file di grandi dimensioni verso qualunque altra persona.

Al di là del classico abbonamento, gli sconti per le formule lifetime proposti all clientela riguardano:

500 GB per sempre, 76% di sconto 139 euro invece di 570;

per sempre, di sconto invece di 570; 2 TB per sempre, 76% di sconto 279 euro invece di 1.140;

per sempre, di sconto invece di 1.140; 10 TB per sempre, 85% di sconto 890 euro invece di 6.000.

L'offerta, iniziata oggi 13 febbraio è però valida per un tempo ristretto, ovvero fino al prossimo 17 febbraio 2023.

Di fatto, si tratta di un'opportunità imperdibile per acquistare uno disponibile per sempre, una sorta di cassetta di sicurezza in Svizzera a riparo da qualunque tipo di rischio o minaccia del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.