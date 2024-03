Promo Revolut: piano Premium gatis per 3 mesi

Revolut si conferma ancora una volta un brand rivoluzionario nel mondo delle finanze digitali, offrendo un'opportunità senza precedenti: l'accesso gratuito per 3 mesi al suo esclusivo abbonamento Premium. Questa offerta, disponibile direttamente sul sito di Revolut, permette di esplorare tutti i vantaggi di un servizio premium senza alcun costo iniziale, seguito da un abbonamento a soli 9,99€ al mese se decidi di rinnovare.

I vantaggi di aderire a Revolut Premium

Revolut Premium si rivolge a chi cerca un'esperienza finanziaria superiore, con funzionalità avanzate che rispondono ai bisogni di un pubblico esigente. Tra i numerosi benefici, spiccano i tassi di cambio interbancari illimitati, che consentono di effettuare cambi valuta senza commissioni nascoste e a condizioni estremamente vantaggiose. Questo aspetto è fondamentale per chi viaggia frequentemente o ha necessità di gestire transazioni in valute diverse.

L'abbonamento Premium include anche un'assicurazione viaggio completa, che copre eventualità come il bagaglio smarrito, la cancellazione del viaggio e l'assistenza medica all'estero. Questo livello di protezione assicura tranquillità e sicurezza durante i tuoi spostamenti, permettendoti di viaggiare con la certezza di essere sempre coperto.

Un altro punto di forza di Revolut Premium è il servizio clienti prioritario, che garantisce risposte rapide e assistenza dedicata per ogni esigenza. In più, gli utenti Premium beneficiano di prelievi ATM gratuiti fino a un certo limite, carte virtuali illimitate per acquisti online sicuri e la possibilità di gestire account multi-valuta, supportando fino a 28 valute diverse.

La promozione in corso riguarda il piano Premium, ma sul sito ufficiale puoi trovare anche gli altri piani come il Plus, più economico o il Metal e l’Ultra, per servizi al top.

I 3 mesi gratuiti di Revolut Premium sono davvero un’occasione imperdibile se vuoi servizi esclusivi nella gestione quotidiana delle tue finanze. Grazie al suo approccio smart e digitale, Revolut è riuscita a ridefinire il concetto di banca digitale, con soluzioni innovative e vantaggiose per i suoi utenti. Visita il sito, compila il form con il tuo numero di telefono e attiva il tuo abbonamento gratis.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione