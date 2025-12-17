Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Promo Provaci NeN: bolletta luce e gas più leggera tutto l'anno

Il fornitore digitale del Gruppo A2A propone 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas spalmati su dodici mesi.
Federico Pisanu
17 dic 2025
Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta luce e gas possono prendere in considerazione NeN, fornitore appartenente al Gruppo A2A, che nell’ambito della Promo Provaci offre 36 euro di sconto in bolletta spalmati su dodici mesi. Oltre a offrire tariffe competitive, l’altro suo punto di forza è poi la bolletta con dodici rate sempre uguali, con il prezzo bloccato per due anni o perfino per dieci anni, autentica rarità all’interno del mercato libero italiano.

Per farsi un’idea più chiara, è possibile collegarsi a questa pagina e selezionare una fornitura a scelta tra quelle proposte: una volta compilati i campi richiesti, il sistema restituirà un preventivo valido per sette giorni, in modo da lasciare a ciascuno tutto il tempo per valutare al meglio la proposta.

Le offerte a rata fissa

Il risparmio in bolletta, come noto, è dato in primis dalla scelta della giusta offerta. Nella maggior parte dei casi ciò si traduce nel puntare su un’offerta a rata fissa, grazie alla quale ci si rende indipendenti dalle oscillazioni del mercato che portano puntualmente ai rincari ogni inizio d’anno.

Al momento NeN propone tre offerte a rata fissa, due per la luce e una per il gas. Tra queste figura anche l’offerta che blocca il costo della materia prima luce per dieci anni, un periodo lunghissimo se confrontato con i 12 mesi che in genere vengono proposti da nove fornitori su dieci.

Ecco una panoramica delle offerte NeN che si contraddistinguono per la rata fissa.

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi
  • 9,50 euro al mese: quota fissa per dieci anni consecutivi

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 9,00 euro al mese: quota fissa per due anni consecutivi

Gas | Due

  • 0,387 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
  • 10,00 euro al mese: quota fissa per due anni consecutivi
