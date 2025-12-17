Promo Provaci NeN: bolletta luce e gas più leggera tutto l'anno

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta luce e gas possono prendere in considerazione NeN, fornitore appartenente al Gruppo A2A, che nell’ambito della Promo Provaci offre 36 euro di sconto in bolletta spalmati su dodici mesi. Oltre a offrire tariffe competitive, l’altro suo punto di forza è poi la bolletta con dodici rate sempre uguali, con il prezzo bloccato per due anni o perfino per dieci anni, autentica rarità all’interno del mercato libero italiano.
Per farsi un’idea più chiara, è possibile collegarsi a questa pagina e selezionare una fornitura a scelta tra quelle proposte: una volta compilati i campi richiesti, il sistema restituirà un preventivo valido per sette giorni, in modo da lasciare a ciascuno tutto il tempo per valutare al meglio la proposta.
Le offerte a rata fissa
Il risparmio in bolletta, come noto, è dato in primis dalla scelta della giusta offerta. Nella maggior parte dei casi ciò si traduce nel puntare su un’offerta a rata fissa, grazie alla quale ci si rende indipendenti dalle oscillazioni del mercato che portano puntualmente ai rincari ogni inizio d’anno.
Al momento NeN propone tre offerte a rata fissa, due per la luce e una per il gas. Tra queste figura anche l’offerta che blocca il costo della materia prima luce per dieci anni, un periodo lunghissimo se confrontato con i 12 mesi che in genere vengono proposti da nove fornitori su dieci.
Ecco una panoramica delle offerte NeN che si contraddistinguono per la rata fissa.
Luce | Dieci
- 0,106 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per dieci anni consecutivi
- 9,50 euro al mese: quota fissa per dieci anni consecutivi
Luce | Due
- 0,109 euro/kWh: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
- 9,00 euro al mese: quota fissa per due anni consecutivi
Gas | Due
- 0,387 euro/Smc: costo della materia prima bloccato per due anni consecutivi
- 10,00 euro al mese: quota fissa per due anni consecutivi
