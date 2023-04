Promo Primavera NordPass: proteggi le password al meglio e risparmi 31€

Con gli hacker che studiano sempre nuovi metodi per sottrarre le password a malcapitate vittime online, si può parlare di una vera e propria emergenza.

A rendere la situazione drammatica non è però solo l'abilità dei criminali informatici, ma anche la difficoltà nel ricordare le parole d'accesso. Utilizzando una password univoca e complessa, infatti, una gestione senza appositi strumenti diventa pressoché impossibile.

Per fortuna, esistono alcuni strumenti appositi in grado di facilitare, e non poco, la vita a chi deve ricordare decine (se non centinaia) di password. Stiamo parlando, per esempio, di NordPass.

Tale servizio, oltre a offrire adeguate garanzie lato sicurezza, è poi ancora più interessante in virtù della promozione primaverile con cui viene offerto al pubblico in questi giorni.

Con la promozione primaverile NordPass per te a un prezzo record

NordPass è il frutto dell'esperienza dello stesso team di NordVPN, una delle Virtual Private Network più conosciute ed apprezzate a livello mondiale.

Il gestore di password di cui stiamo parlando è in grado di creare password complesse, memorizzandole e proteggendole da qualunque tipo di intromissione esterna. Grazie a un sistema di alert, poi, NordPass è in grado di avvertire l'utente in caso di violazione dati rispetto a un sito Web che frequenta abitualmente.

Lo strumento in questione, poi, è in grado anche di proteggere codici fiscali, PIN e credenziali varie, il tutto per poi consentire una facile condivisione degli stessi con il resto della famiglia.

Dulcis in fundo, come già accennato, la promozione di primavera rende NordPass assolutamente imperdibile.

Grazie allo sconto del 43% sul piano biennale, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questo servizio spendendo appena 1,69 euro al mese.

Di fatto, si tratta di una spesa assolutamente irrisoria visto l'elevato standard di sicurezza digitale che può offrire NordPass.

