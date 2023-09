Promo “Porta un amico” di pCloud: ecco come funziona

Il mondo dell'archiviazione digitale dei file ha subito una rapida trasformazione negli ultimi anni, rivoluzionando completamente il modo in cui gestiamo e archiviamo i nostri contenuti digitali.

pCloud è la soluzione di archiviazione personale a vita più affidabile ed economica disponibile sul mercato, che esiste ormai da 10 anni.

In occasione del suo compleanno, il servizio ha lanciato la promo “Porta un amico”. Approfittando degli incredibili sconti di pCloud fino all'80% sui piani a vita, se convinci un amico a sottoscrivere l’abbonamento, sia per te che per lui ci saranno 20 GB di spazio di archiviazione gratuita.

Cloud a vita pCloud: tutti i vantaggi

I piani pCloud a vita sono dotati di una serie di funzionalità avanzate che migliorano la sicurezza e l'efficienza dell'archiviazione e della gestione dei file.

Tutti i tuoi contenuti saranno disponibili ovunque ti trovi grazie alla sincronizzazione istantanea su tutti i tuoi dispositivi.

pCloud garantisce la sicurezza dei dati, fornendo certificati TLS/SSL per trasferimenti sicuri di file e crittografia AES a 256 bit per garantire la massima protezione delle informazioni riservate.

pCloud offre una varietà di opzioni di archiviazione progettate per soddisfare le tue esigenze. Se hai bisogno di meno spazio di archiviazione, puoi scegliere la soluzione da 500 GB a soli 199 euro.

Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, il piano da 2 TB è disponibile a 399 euro. Inoltre, per chi ha una grande quantità di dati, pCloud offre un piano da 10 TB a soli 1.190 euro, con un enorme sconto dell'80%.

Approfitta subito di questa offerta e della promo “Porta un amico” e cogli i vantaggi di evitare i costi ricorrenti, accedere a funzioni avanzate per la gestione dei file e massimare sicurezza e convenienza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.