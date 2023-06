PROMO PAZZESCA per il Samsung Galaxy Z Flip 4 (su Amazon)

Questa è davvero un promo pazzesca!!! Se acquisti ora su Amazon il fantastico Samsung Galaxy Z Flip4 non solo lo paghi 400 euro in meno rispetto al costo di mercato ma hai anche la possibilità di ottenere un cash back di 300 euro. Inoltre Amazon ti consente di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili, in questo modo inizi ad usare subito il tuo nuovo smartphone ma lo paghi con tutta calma e non risenti minimamente della spesa!

Samsung Galaxy Z Flip4: tutto il meglio che cerchi in uno smartphone racchiuso in metà dello spazio

La fotocamera FlexCam del Galaxy Z Flip4, l'innovativo smartphone pieghevole, catturerà tutti i tuoi momenti più belli sfruttando gli angoli del tuo smartphone per fare foto, selfie e video stupendi. Con la funzione di Scatto Rapido puoi scattare un selfie con la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente da Cover Screen senza aprire lo schermo.

Si tratta di una vera e propria potenza tascabile. Il potente processore da 4 nm e la batteria da 3.700 mAh⁴ dello smartphone dual sim ti accompagnano per ore e ore. E, quando hai poca batteria, risparmia tempo e riparti subito con la Ricarica Ultra Rapida da 25W. Dispone poi di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici e uno esterno (quanto il telefono è chiuso) Super AMOLED da 1,9 pollici. Controlla le notifiche dal Cover Screen di Galaxy Z Flip4 in modo semplice e veloce senza neanche aprire lo smartphone e personalizza lo schermo esterno e il quadrante dell’orologio come preferisci con video, foto o emoji in realtà aumentata.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno dei telefoni pieghevoli più resistenti di sempre. Questo è costruito proprio per resistere grazie all'esclusivo Corning Gorilla Glass Victus +, la cerniera protetta in Armor Aluminium e un livello di resistenza IPX8⁶. La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida del tuo smartphone.

Risparmia un sacco di soldi acquistando ora su Amazon il Samsung pieghevole.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.