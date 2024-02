Promo Outlet: DISINTEGRATO il prezzo del Samsung Galaxy A54 con lo sconto del 39%

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire il massimo della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo; oggi il suo Galaxy A54 viene maxi scontato su Amazon del 39% e viene venduto a 298,99€.

Mega sconto sul Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 si distingue come uno smartphone di fascia media con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Caratterizzato da un design elegante e moderno, questo dispositivo offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz.

Con un corpo in plastica resistente e bordi arrotondati, il Galaxy A54 unisce solidità ed estetica. Il processore Exynos 1380 garantisce prestazioni fluide per tutte le attività quotidiane, mentre la disponibilità di memoria RAM da 6GB o 8GB assicura un multitasking efficiente. La memoria interna da 128GB o 256GB offre spazio abbondante per archiviare contenuti senza preoccupazioni.

La fotocamera del Galaxy A54 è un altro punto forte, con una configurazione posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 12MP e un sensore di profondità da 5MP. La fotocamera anteriore da 32MP cattura selfie di alta qualità.

La batteria da 5.000 mAh offre un'autonomia di lunga durata, fino a due giorni con un utilizzo moderato, mentre la ricarica rapida da 25W consente di ricaricare rapidamente e in modo sicuro. Dal punto di vista software, il telefono è dotato di Android 13 con interfaccia One UI 5.0 di Samsung, che offre un'esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità. La sicurezza è garantita attraverso il riconoscimento facciale e l'impronta digitale.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 39% sul Samsung Galaxy A54 che viene messo in vendita a 298,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.