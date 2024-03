Promo NordVPN: VPN affidabile a meno di 4€/mese

NordVPN lancia un’offerta super per navigare in rete senza preoccupazioni. Con l’abbonamento biennale il piano Standard costa soli 3,99 € al mese più 3 mesi gratuiti inclusi.

Questa offerta non solo rappresenta un'opportunità eccezionale per tutelare i tuoi dati personali, ma puoi decidere di donare i 3 mesi a qualcun altro, regalandogli il servizio VPN senza costi aggiuntivi.

I vantaggi di scegliere NordVPN

NordVPN è una delle VPN più utilizzate al mondo per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Con migliaia di server dislocati in tutto il mondo, NordVPN garantisce una connessione veloce e affidabile, permettendoti di accedere a contenuti senza limitazioni geografiche e di proteggere i tuoi dati sensibili da occhi indiscreti. Che tu stia lavorando da un caffè o navigando da casa, con NordVPN il tuo traffico web è criptato con standard di sicurezza di livello militare, mentre la politica di zero log assicura che le tue attività online rimangano private.

Il piano Standard di NordVPN offre più di una semplice protezione online. Tra i suoi strumenti, trovi funzionalità avanzate per bloccare annunci pubblicitari invasivi, evitare la profilazione online e proteggerti dai malware. Questo significa che con NordVPN non solo navighi in sicurezza, ma anche senza interruzioni, liberandoti da banner e pop-up fastidiosi. Tutto questo a a soli 3,99€ al mese. Se aggungi 2 € in più al mese puoi accedere al piano Completo che ti offre anche il tool Data Breach Scanner e 10 TB di cloud storage crittografato.

Questa promozione speciale di NordVPN è l'occasione perfetta se cerchi una navigazione tranquilla, senza compromettere la tua privacy o sicurezza online. Visita il sito ufficiale, scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e abbonati. Ricorda che gli sconti sono riservati agli abbonamenti biennali e stanno per terminare.

