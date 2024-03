PROMO Kena Smart 130: Minuti e 130GB a soli 6,99€ al mese

La PROMO Kena Smart 130 è un'incredibile offerta dal gestore ex Noverca che promette di soddisfare anche i più esigenti consumatori di traffico dati. Kena Mobile ha realizzato molte offerte allettanti, nello specifico, questa prevede ben 130GB di dati ogni mese. Inoltre, per festeggiare il settimo compleanno di Kena hai a disposizione ben 70GB aggiuntivi per 7 giorni oltre al costo di attivazione e primo rinnovo gratis.

PROMO Kena Smart 130: i dettagli

L'offerta in questione comprende minuti illimitati, 200 SMS e 130 Giga di traffico dati su rete TIM fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a soli 6,99 euro al mese. Questo piano è perfetto per coloro che cercano un grande quantitativo di dati senza dover spendere una fortuna, ed è disponibile sia per i nuovi clienti che per coloro che passano da specifici operatori mobili.

Nel canone mensile, troviamo anche ben 7,5 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming su tutto il suolo Europeo. Questa promozione è disponibile per chi richiede un nuovo numero oppure per chi intende passare il proprio da gestori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Costi ed altro

L'offerta di Kena Mobile con 130 Giga a meno di 7 euro al mese rappresenta una scelta competitiva per chi è sempre online e vuole gestire i costi del proprio piano telefonico. Tale promozione include gratuitamente il costo di attivazione ed il primo canone. Inoltre, l'operatore del Gruppo TIM vi regala anche la spedizione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.