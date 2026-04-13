Promo Kena Mobile: 300 giga in 5G su rete TIM con minuti e SMS a 5,99€ al mese

Difficile trovare un'offerta migliore di quella che stiamo raccontarti ed è portata avanti da Kena Mobile. L'operatore virtuale ti propone infatti un pacchetto mostruoso formato da ben 300 giga di connessione dati in 5G su rete TIM, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Un prezzo garantito per sempre e a cui si aggiunge una velocità in 5G fino a 250 Mbps, non limitata a 30 come invece accade con altri operatori.

I dettagli della promo

La promozione è attivabile esclusivamente se richiedi un nuovo numero o effettui la portabilità proveniendo da Iliad, Coop, PosteMobile e altri operatori virtuali selezionati. La tariffa garantita è fissata a 5,99 euro al mese e ti mette a disposizione ben 300 giga di dati internet in 5G (attivando la ricarica automatica) con infrastruttura che si appoggia alla rete TIM, che copre il 99% della popolazione e garantisce prestazioni di livello con velocità di download fino a 250 Mpbs.

In più, nel pacchetto avrai anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e un bundle di 200 SMS mensili, magari non più utilizzati come in passato ma sempre indubbiamente utili.

I costi di ingresso sono azzerati e non pagherai né l'attivazione della linea, né il costo e la consegna a domicilio della tua nuova SIM. Peraltro, se disponi di uno smartphone compatibile potrai richiedere il più pratico e veloce formato eSIM, una SIM virtuale che si installa direttamente nel tuo telefono e che abbatte del tutto i tempi di attesa.

Il processo di attivazione è altrettanto rapido e accessibile e puoi completarlo in autonomia online tramite SPID o video selfie. La tua offerta sarà gestita poi tramite l'app Kena Mobile, da cui verificare il credito, effettuare ricariche o verificare nuove offerte per te.

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