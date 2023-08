Promo GIGLIO Sorgenia: risparmi 30€ per 12 mesi

Sorgenia è diventata ancora più vantaggiosa con l'introduzione della PROMO Giglio. Questa offerta esclusiva consente ai clienti di godere di un risparmio di 30 euro durante il periodo iniziale di 12 mesi.

Il gestore italiano offre una fornitura di energia elettrica e gas derivata da fonti rinnovabili ufficialmente riconosciute, garantendo inoltre un risparmio immediato di 30 euro in bolletta per i primi 12 mesi.

Scegliendo questa fornitura di energia, non solo risparmi denaro, ma dai anche un contributo sostanziale alla salvaguardia del nostro pianeta.

Inoltre, oltre a fornire luce e gas, hai la possibilità di attivare la fibra al prezzo conveniente di soli 21,90 euro al mese.

Risparmia 30 euro con la promo GIGLIO di Sorgenia

In qualità di società del Mercato Libero, Sorgenia offre prezzi indicizzati soggetti a modifiche. Tuttavia, questo fornitore si distingue per i suoi valori davvero unici.

In primo luogo, è possibile accedere comodamente a tutte le fatture e le comunicazioni tramite la loro app o sito Web di facile utilizzo.

Inoltre, l'azienda ha semplificato il processo di cambio di gestore eliminando completamente le pratiche burocratiche.

L'energia fornita da Sorgenia proviene esclusivamente da fonti italiane certificate e rinnovabili. Optando per una delle loro due opzioni di approvvigionamento, contribuisci anche tu alla crescita di una foresta.

Infine, è importante sottolineare che Sorgenia è un fornitore italiano di lunga data con una comprovata esperienza nel mercato.

Approfittando dell'offerta Next Energy Sunlight, disponibile esclusivamente online, hai la possibilità di acquistare energia elettrica a prezzi all'ingrosso sulla base degli indici stabiliti dall'Autorità.

Inoltre, è previsto un supplemento aggiuntivo di 0,01 €/kWh per il primo anno e di 0,03 €/kWh dal secondo anno, in base al proprio consumo.

Per quanto riguarda il gas, segue costantemente il prezzo indicizzato. In questo caso è prevista una maggiorazione di € 0,15/Smc per i primi 12 mesi e di € 0,20/Smc dal secondo anno.

Inoltre, vi è un costo di marketing e vendita associato sia all'elettricità che al gas. Tuttavia, questa commissione varia per ciascun componente.

Nello specifico, la fornitura di energia prevede un corrispettivo di 91,2 euro/POD all'anno, mentre per il gas il contributo ammonta a 114 euro/PDR all'anno.

Passa subito a Sorgenia e inizia a risparmiare 30 euro con la promo GIGLIO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.