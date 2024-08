Promo Crédit Agricole: ecco come ottenere buoni Amazon

Si parla tanto di buoni Amazon ultimamente, soprattutto di quelli messi a disposizione da Crédit Agricole. Vediamo come puoi ottenerli. Fino al 30 ottobre 2024, la promo "Invita un amico in Crédit Agricole" regala fino a 250 euro di coupon ai nuovi clienti.

Per cominciare, devi aprire il conto corrente di Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024, utilizzando il codice promozionale VISA nel modulo di iscrizione. Una volta attivato, devi sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e usarla per spese di almeno 500 euro e massimo 1.000 euro. Eccoti i primi 100 euro.

Invita un amico e colleziona buoni Amazon

Per guadagnare i rimanenti 150 euro, devi invitare sei amici ad aprire il conto di Crédit Agricole. Per ogni amico che lo fa, ricevi un buono da 25 euro.

Parliamo adesso del conto. Intanto, è gratis per i primi 9 mesi. Dopo, rimane a costo zero per gli under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi detiene un dossier titoli attivo e per chi ha almeno 5.000 euro in patrimonio.

Dall’app, può gestire tutte le funzionalità più importanti. Parliamo di bonifici SEPA online gratuiti, home banking senza costi aggiuntivi e la carta di debito Visa per prelievi e pagamenti online gratuiti per i primi due anni.

Insomma, Crédit Agricole offre una serie di comodità a cui non si può rinunciare. Limiti di utilizzo giornalieri o mensili? Li imposti come vuoi. Bloccare la carta in caso di furto? Ci vogliono pochi click sull'app.

Se vuoi puntare a ottenere i favolosi 250 euro in buoni Amazon, devi aprire il conto entro la data indicata cliccando sul box qui sotto. La carta di debito VISA di Crédit Agricole sarà la tua nuova arma segreta che ti farà risparmiare.

