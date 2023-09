Promo Conto Tinaba: 100 euro di cashback se attivi il Roboadvisor

Vuoi un conto corrente gratuito ma non sai da dove cominciare? Con Conto Tinaba hai la soluzione.

Zero canone, zero imposta di bollo e una Carta Mastercard gratuita con 12 prelievi inclusi. Non perdere tempo a cercare, scegli la sicurezza di Conto Tinaba.

La scelta di Tinaba semplifica notevolmente la gestione del proprio conto, poiché tutte le operazioni possono essere monitorate e gestite attraverso l'app.

Inoltre, l'adesione a Tinaba offre numerosi vantaggi, tra cui il cashback del 10% sugli acquisti effettuati presso gli store partner, la possibilità di aprire un Conto Deposito e l'accesso alle sezioni dedicate agli Investimenti e alle Criptovalute.

A questo proposito, se attivi il servizio di investimento Roboadvisor tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, mantenendolo attivo fino al 31 dicembre, riceverai 100 euro di cashback da spendere nella maniera che riterrai più opportuna.

Conto Tinaba: conto gratuito e rimborso di 100 euro se investi

Tinaba ti consente l’accesso a:

un conto a canone zero con IBAN italiano, senza pagare l’imposta di bollo;

con IBAN italiano, senza pagare l’imposta di bollo; una carta Mastercard con 12 prelievi senza commissioni e supporto a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, FitBit Pay e Swatch Pay;

con 12 prelievi senza commissioni e supporto a Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, FitBit Pay e Swatch Pay; 4 bonifici al mese gratuiti ;

; 2 ricariche della carta gratuite al mese;

pagamento bollettini, PagoPA e ricariche telefoniche da app;

accredito dello stipendio o della pensione;

accesso al Conto Deposito con interessi al 4,5% ;

; 100 euro di cashback se attivi il Roboadvisor per investire;

piano Premium da 3,99 euro al mese con vantaggi extra come bonifici e i prelievi gratuiti illimitati.

Quindi, con Tinaba puoi accedere a un conto pieno di vantaggi e gratuito. Clicca qui sotto sé vuoi aprire il conto Tinaba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.