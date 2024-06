Promo conto online Crédit Agricole: canone gratis e buoni Amazon

Con la promo conto online di Crédit Agricole, puoi avere un prodotto digitale d’avanguardia e ricevere buoni Amazon fino a 450 euro. L'offerta comprende il canone gratuito per i primi nove mesi. Dopo, il canone è di soli 2 euro al mese, che puoi ancora azzerare se accrediti lo stipendio o la pensione, hai meno di 35 anni, possiedi un patrimonio di almeno 5.000 euro, o mantieni un dossier titoli attivo.

Promo conto online: come ricevere fino a 450 euro in buoni Amazon

Come dicevamo, Crédit Agricole ti dà la possibilità di ottenere buoni Amazon fino a 450 euro. Aprendo il conto entro il 30 giugno 2024 e attivandolo entro il 31 agosto, utilizzando il codice promozionale VISA o UNIBOXCA2024, potrai ricevere subito un buono Amazon di 50 euro. Effettuando poi spese per almeno 500 euro nei primi 60 giorni, riceverai ulteriori buoni Amazon che possono arrivare fino a 100 euro.

Usando un codice promo specifico per invitare amici ad aprire il conto, ogni amico che aderisce ti può far guadagnare fino a 50 euro in buoni Amazon, per un massimo di sei amici. Facendo una rapida somma, questo valzer di inviti ti potrebbe portare in tasca fino a 300 euro in buoni regalo.

Crédit Agricole mette a disposizione carte di debito e credito, prelievi gratuiti dagli ATM Crédit Agricole, bonifici ordinari SEPA senza commissioni e molto altro. Il tutto supportato dall'immancabile consulente, sia in filiale che a distanza. Inoltre, con il conto deposito associato, usufruirai di un tasso del 4% lordo annuo per vincoli di 3 mesi e del 3,75% per 6 mesi.

Alla fine, sembrerebbe che questa promo conto online di Crédit Agricole valga davvero la pena. Non ti resta che cliccare qui sotto e aprire subito il tuo conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.