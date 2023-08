Promo Back to School NordVPN da prendere al volo: ecco perché

Cerchi una VPN che coniughi alla perfezione il rapporto qualità/prezzo? NordVPN, non ci sono dubbi. Grazie alla straordinaria promo attuale “Back to School”, può abbonarti al servizio pagando il 65% in meno.

Ma c’è di più: allo sconto vengono aggiunti tre mesi di abbonamento gratuito. Alla fine, non soltanto pagherai poco, ma non dovrai rinunciare alla sicurezza massima e alla tua privacy online.

Il risultato? Quando sei connesso a una rete pubblica, ma anche a quella di casa tua, il tuo anonimato sarà garantito indipendentemente dal dispositivo che usi.

Promo Back to School NordVPN: l’affare dell’anno

Ma come fa NordVPN a proteggere dati di navigazione e privacy? Usando un tunnel crittografato, il quale incanala le informazioni sia in entrata che in uscita da Internet sul tuo dispositivo.

In questo modo, queste informazioni diventa illeggibili a soggetti terzi. Privacy assicurata e niente minacce da parte di hacker.

La crittografia utilizzata da NordVPN è l’AES 256 bit di grado militare, il meglio che si possa avere di questi tempi.

L’applicazione è piena di funzionalità volte alla tua sicurezza, consentendoti di accedere ai 5700 server di proprietà di NordVPN.

Questi server ti garantiscono l’anonimato mentre navighi e ti consentono anche di accedere a contenuti bloccati a livello regionale.

Hai anche a disposizione un anti-tracker, il quale blocca tutte le attività di monitoraggio web, consentendoti di navigare senza che la tua privacy venga violata.

Con la larghezza di banca illimitata, inoltre, avrai una connessione più veloce, più fluida e più stabile.

Cosa aspetti? Abbonati subito a NordVPN, perché la promo è a tempo limitato. Alla fine pagherai il 65% in meno e avrai tre mesi extra in regalo. Devi cliccare sul link qui sotto per procedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.