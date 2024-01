Promo Aruba Fibra 1 euro: ecco come

Oltre al celebre e-commerce Amazon, anche alcuni operatori di telefonia come Virgin Fibra hanno deciso di fare alcune offerte per il cosiddetto Black Friday, un periodo promozionale che permette di fare acquisti approfittando di sconti succulenti.

Le due principali offerte in forte sconto per questi giorni sono disponibili fino al 9 Dicembre 2023.

Virgin Fibra Black Friday: i dettagli

Le due proposte che subito balzano all'occhio prendono il nome di Virgin Fibra Pura 1 Giga e 2.5 Giga. Vediamo cosa comprende la prima tariffa:

Fibra 5 volte più veloce rispetto alle offerte in Misto Rame

rispetto alle offerte in Misto Rame Internet senza limiti in FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Megabit al secondo in upload

fino ad al in e fino a al in Modem Wi-Fi 6 Gratis compreso in comodato d'uso gratuito

compreso in comodato d'uso gratuito Prezzo bloccato per sempre , anche contro l'inflazione

, anche contro l'inflazione Disdici quando vuoi gratuitamente

IP statico a 3,50 euro al mese in più

a 3,50 euro al mese in più Prezzo mensile scontato a 24,49 euro per 18 mesi poi 29,49€, solo se sottoscrivi entro il 9 Dicembre 2023

poi 29,49€, solo se sottoscrivi entro il Contributo iniziale richiesto pari a 19,99 euro, in promozione anziché di 29,99€.

La seconda opzione è invece 12 volte più veloce rispetto ad un contratto in FTTC ed offre le stesse feature che abbiamo già visto. Rispetto alla tariffa con velocità ridotta, questa prevede internet flat con velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e fino a 500 Megabit al secondo in upload. Il prezzo richiesto mensilmente è pari a 29,49 euro per sempre, invece di 30,49 euro. Il costo di attivazione è pari a 30,99 euro una tantum.

Costi ed altro

Queste due promozioni disponibili ONLINE sono attivabili con queste caratteristiche entro il 9 Dicembre 2023. Il contratto, inoltre, è senza vincoli e privo di aumenti.

