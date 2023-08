Usi molto il pc per lavoro, studio, gaming o altro? Allora è arrivato il momento di dotarti degli strumenti adatti. Abbiamo scovato per te un'offerta interessante. Oggi puoi acquistare su Amazon il monitor Philips da 24 pollici (misura perfetta per un utilizzo a lungo termine) ad un prezzo scontato.

Grazie allo sconto esclusivo di Amazon lo paghi solamente 135 euro e in più puoi anche usufruire del pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Monitor Philips da 24 pollici per lavorare in tutta comodità

Vediamo ora le caratteristiche base di questo dispositivo che Amazon invierà direttamente a casa tua. E se sei cliente Prime lo ricevi praticamente entro 24 ore dall'ordine.

Monitor da 24 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080 dotato di pannello IPS per angoli di visione molto ampi.

Low Blue Mode per proteggere i tuoi occhi.

3 Side Frameless : cornici molto sottili per un'ottima superficie di visione e per display multipli

Per quanto riguarda le connessioni sono disponibili: HDMI, Display Port, VGA e casse audio integrate .

Predisposizione VESA per poter montare il monitor anche al muro.

Tecnologia di connettività: USB

Prendilo ora su Amazon ad un piccolo prezzo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.