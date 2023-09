PROMO AMAZON, Honor 90 Lite a PREZZO SUPER BASSO!

Offertissima Amazon per lo smartphone Honor 90 Lite, il prezzo è bassissimo grazie alle due scontistiche cumulabili: 17% di sconto + coupon del valore di 20 euro. Acquistalo ora!

Honor 90 Lite: display FullView da 6,7 pollici e tripla fotocamera

Lo smartphone firmato Honor può archiviare in locale 57.808 immagini, 22.322 brani o 892 video HD. Questo è dotato anche della tecnologia Honor RAM Turbo che amplia la RAM di 8 GB con ulteriori 5 GB, consentendo un'esecuzione più rapida delle app.

Non solo, è dotato di una fotocamera principale da 100 MP con apertura f/1.9, che consente agli utenti di catturare anche i più piccoli dettagli in qualsiasi scena complicata, con o senza zoom. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie accattivanti con colori definiti ed esaltati. E ancora, presenta una batteria da 4.500 mAh di dimensioni ultra-grandi che fornisce fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video e 16 ore di navigazione di social media per un intrattenimento infinito.

Il display FullView da 6,7 pollici e la cornice ultrasottile da 1,1 mm garantiscono un'esperienza visiva immersiva sia per lavoro che per piacere. Il display con certificazione Low Blue Light di TÜV Rheinland aiuta a promuovere un sonno più salutare e ad alleviare l'affaticamento degli occhi.

Infine grazie al recente MagicOS 7.1 basato su Android 13 e dotato di tutte le app Google e di Play Store, fornisce un'esperienza di vita intelligente. Con uno spessore di soli 7,48 millimetri e un peso di solo 179 grammi risulta essere un dispositivo super compatto che entra facilmente ovunque, in tasca o in borsa, ma soprattutto che si adatta comodamente alla tua mano.

