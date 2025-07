Promo a tempo: VPN, antivirus e AdBlock a soli 1,59€ al mese

Ti è mai capitato di cliccare su un sito e ritrovarti sommerso da pubblicità, finestre che si aprono da sole o avvisi che ti dicono che il tuo PC è infetto? Oppure di notare che la tua connessione rallenta senza motivo o che il tuo dispositivo si comporta in modo strano dopo aver scaricato un file? Per certi aspetti niente di strano, è quello che capita a tutti coloro che non hanno installato un sistema di protezione capace di crittografare la connessione, rimuovere dal PC virus e malware e bloccare gli annunci pubblicitari. La soluzione? Attivare ora TotalAV approfittando dell’offerta che ti fa risparmiare l’80% e pagare il servizio solamente 1,59€ al mese.

Perché TotalAV è la scelta migliore che puoi fare

Sono tre le ragioni per cui scegliere TotalAV: l’efficienza, l’insieme di servizi e il prezzo. Invece di dover acquistare tre servizi separati (VPN, antivirus e AdBlock), TotalAV li mette tutti insieme in un unico pacchetto ora oltretutto anche a un prezzo clamoroso: solo 1,59€ al mese.

Così una volta attivato TotalAV quando navighi sul web non vedrai più pagine, finestre e pop-up che si aprono da soli, in quanto l’AdBlock filtra e rimuove gli annunci più fastidiosi prima ancora che vengano visualizzati e l’antivirus blocca i programmi malevoli prima che possano danneggiare il sistema, anche quelli che si nascondono tra file apparentemente innocui.

E se ti connetti spesso a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar, università, aeroporti, hotel o biblioteche non hai più il timore che i tuoi dati sensibili (come password, indirizzi e dati bancari) vengano intercettati. Inoltre con la VPN attiva puoi accedere a tutti i contenuti in streaming senza blocchi o interruzioni. Anche quando sei in vacanza all’estero o in trasferta per un viaggio di lavoro, hai sempre una connessione sicura per accedere a contenuti e siti senza alcun tipo di restrizioni.

Attiva ora TotalAV, paga solo 1,59€ al mese, risparmia l’80% e naviga in totale sicurezza e libertà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.