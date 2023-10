Proiettore portatile WiFi in DOPPIO SCONTO: il cinema a casa

Fai contenti i più piccoli e trasforma la parete del tuo salotto in un cinema senza nemmeno spendere chissà quanti soldi. Vuoi sapere come? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo proiettore portatile WiFi a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, se fai presto puoi avvalerti di un ribasso del 20%, più di un ulteriore sconto di 20 euro, per un risparmio totale di 40 euro. Con questo piccolo dispositivo ogni momento è buono per guardare un film, una partita di calcio o giocare a un videogame con gli amici in uno schermo gigante.

Proiettore portatile WiFi a pochissimo

Con questo dispositivo tutto quello che ti serve è una parete o un telo dove poter proiettare i video che desideri. Ha una risoluzione nativa a 720P e supporta 1080P. Possiede una luminosità di 5500 lumen e ha un ottimo contrasto che regala colori vividi e brillanti, pieni di sfumature.

Potrai impostare come desideri le dimensioni dello schermo proiettato da un minimo di 30 pollici a un massimo di 120 pollici. Inoltre puoi inserire una chiavetta USB, collegare il PC o una consolle di gioco, nonché la TV grazie all'ingresso HDMI. E anche le cuffie per non disturbare nessuno. Da non sottovalutare poi la possibilità di avvalerti della connessione Bluetooth che è molto comoda.

Questa non è certo una promozione che trovi tutti i giorni e infatti scadrà sicuramente a breve. Per cui prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo proiettore portatile WiFi a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

