Proiettore portatile Samsung The Freestyle gode di uno sconto del 44% su Amazon

Il nuovo e innovativo proiettore a LED di Samsung, The Freestyle, è fedele al suo nome e vi permette di portare la proiezione in aree che non sono mai state raggiunte prima. Il Freestyle può raggiungere luoghi che altri aspirapolvere non possono raggiungere, poiché non ha bisogno di essere "legato" a una presa di corrente. Acquistalo su Amazon a soli 555,00€ invece di 999,00€.

D'altra parte, il Freestyle merita di essere visto come una collezione di oggetti piuttosto che come un singolo dispositivo, grazie alla sua eccezionale adattabilità e versatilità. Alla fine potrebbe diventare un buon affare per le famiglie che utilizzano tutte le sue funzioni. L'idea fondamentale del meccanismo rotante è quella di fornire un modo rapido e semplice per regolare l'angolo di proiezione in base alle proprie esigenze. È possibile regolare l'altezza del tavolo su cui si trova per far apparire l'immagine nella posizione desiderata.

Il colore predefinito del Freestyle è un bianco elegante e sobrio, ma in linea con il suo fascino "tutto per tutti", sono disponibili anche altre tonalità. Il Freestyle è dotato di una porta micro HDMI e di una porta di ricarica USB. La porta USB può essere utilizzata per collegare il cavo di alimentazione in dotazione.

Un altro aspetto degno di nota di The Freestyle è il sistema audio integrato a 360 gradi, che può essere identificato dai fori che circondano una piccola sezione della scocca superiore del proiettore. Grazie a questo sistema, il Freestyle non solo può essere utilizzato come altoparlante intelligente non collegato a un televisore o a un computer, ma può anche offrire un accompagnamento più soddisfacente alla riproduzione di film, giochi e TV rispetto alla maggior parte dei sistemi audio integrati nei proiettori.

Samsung offre attualmente un'ampia selezione di accessori, tutti destinati ad aprire ulteriori possibili situazioni di utilizzo. Se non si ha accesso a una presa di corrente, si può comunque utilizzare il Freestyle grazie alla disponibilità di un pacco batteria su cui può poggiare la base. Se si aggiungono tutti gli extra che possono essere acquistati separatamente, non è possibile trovare un altro dispositivo che raggiunga un così buon equilibrio tra forma e funzione nel mercato moderno. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

