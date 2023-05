Proiettore portatile Emotn N1: ENORME OFFERTA su Amazon col 22% di SCONTO

Se siete amanti delle feste, dei cineforum, o magari se siete sempre impegnati nelle riunioni in loco, o ancora volete gustarvi a casa i film e i videogiochi in grande, che avere a portata di mano un proiettore è un'opzione davvero ottima. Qui entrano in gioco dei prodotti molto particolari, che non si limitano a svolgere il compitino, ma che offrono anche particolari chicche a coloro che li acquistano, come nel caso del proiettore portatile Emotn N1 ora in offerta su Amazon.

Infatti proprio da oggi in offerta potrete aggiudicarvi su Amazon il proiettore portatile Emotn N1 a soli 389,99€ con un 22% di sconto sul totale, che equivale per voi a un risparmio di circa 110,00€!

Proiettore Emotn N1: la vita in grande!

Si tratta di un prodotto che possiede la licenza ufficiale Netflix, quindi potrete entrare nella libreria del servizio streaming non appena accenderete il proiettore. Il telecomando inoltre possiede ben tre tasti dedicati ai servizi streaming e video più popolari, ovvero lo stesso Netflix, Prime Video e Youtube.

Questo proiettore Emotn N1 possiede anche la messa a fuoco automatica, la correzione automatica della distorsione trapezoidale, e impostazione superveloce. L'audio è potenziato con Dolby Audio e altoparlanti da 2x5W, e ascolterete ogni suono con eccezionale chiarezza, facendovi sembrare di essere al cinema. Le dimensioni di proiezione 60"-120", con la funzione di zoom dal 100% al 50% che permette di personalizzare liberamente lo schermo cinematografico.

