Vado subito al dunque, perché questa è davvero un'offerta ottima. Il mini proiettore Bleutooth di Yoton con risoluzione Full HD ti consente di vivere un'esperienza cinematografica (o quasi) ovunque tu vada. A casa tua, a casa di amici, ad eventi, ma lo puoi usare anche in ufficio, per mostrare con orgoglio le tue presentazioni.

Aggiungilo subito al tuo carrello Amazon, ma prima spunta manualmente la casella del Coupon per ottenere uno sconto immediato di 30€. Calcolatrice alla mano, questo proiettore Bluetooth compatto ti viene a costare solo 69,99€. E la spedizione è ovviamente gratuita, se ti abboni a Prime.

Proiettore Bluetooth FHD: a questo prezzo, non puoi dire di no

Film, serie televisive, eventi sportivi, cartoni e quant'altro. Con questo proiettore Bluetooth - super compatto e super portatile - le ore che dedichi all'intrattenimento sono ancora più goduriose.

E poi non devi riempirti la stanza di fili, cavi e prolunghe. Impugna il tuo dispositivo (smartphone, tablet, notebook), collegalo al proiettore sfruttando la connettività Bluetooth e dai inizio allo show. Inoltre, se proprio vuoi fare le cose in grande stile, tramite Bluetooth puoi collegare anche un altoparlante. Perché non vogliamo farci mancare proprio nulla, vero?

Bluetooth a parte, il proiettore in questione è dotato di tutte le porte necessarie per collegamenti cablati. Certo, in wireless è tutto più comodo, ma al momento del bisogno puoi utilizzare anche la porta HDMI, una USB, quella AV e l'immancabile da 3,5mm. PC, laptop, PlayStation 4/5, Xbox, chiavette USB e così via: puoi usare quello che vuoi, quando vuoi.

Gli utilizzi di questo proiettore Bluetooth, come anticipato prima, sono molteplici: gaming, streaming, produttività e altro ancora. Devi solo scegliere. E poi non dimenticare che lo puoi portare ovunque, anche in borsa o nello zaino, senza avvertire chissà quale peso.

📢 Ricorda che per completare l'acquisto del mini proiettore a soli 69,99€ devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato di 30€. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

