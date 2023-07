Proiettore Bluetooth FHD al 46% su Amazon: RISPARMI 136€

Non perdere questa offerta fantastica per guardare i tuoi contenuti video in uno schermo gigante proiettato sulla parete di casa tua. Prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello il proiettore Bluetooth WiMiUS a soli 162,92 euro, invece che 299 euro.

Ebbene sì, solo oggi e a tempo limitato puoi avvalerti di questo sconto del 46% che ti permette di risparmiare ben 136 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Una grande occasione da non lasciarsi scappare assolutamente.

Proiettore Bluetooth che ti porti ovunque

Con questo dispositivo potrai goderti ogni tuo contenuto video in modo immersivo e coinvolgente come se stessi sulle poltroncine del cinema. Invece sei comodamente seduto sul divano di casa tua e non paghi un euro. Ha una risoluzione FHD che garantisce colori vividi e reali senza sfocature o sfarfallii. Grazie al suo design piccolo e leggero, occupa pochissimo spazio e lo puoi infilare tranquillamente in uno zaino per portartelo ovunque.

Potrai collegarci qualsiasi dispositivo anche in modalità Bluetooth. Lo associ ad esempio al tuo smartphone e proiettile immagini sul grande schermo. E puoi anche amplificare il suono collegando una cassa, sempre in modalità wireless. Potrai regolare lo schermo come vuoi con la pratica rotella da un minimo del 50% a un massimo del 100%.

Fai presto perché ovviamente questa è un'offerta destinata a durare poco. Lo sconto è troppo allettante quindi sparirà presto. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo proiettore Bluetooth WiMiUS a soli 162,92 euro, invece che 299 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

