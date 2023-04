Proiettore 5G XIDU: su Amazon GRANDE SCONTO per il proiettore Wifi Bluetooth

Sapete benissimo, se siete amanti delle feste, o magari se siete sempre impegnati nelle riunioni in loco, o ancora volete semplicemente mostrare i vostri media "in grande" a casa o con gli amici, che un proiettore a portata di mano potrebbe sempre fare comodo. Se ne state cercando uno versatile e di qualità, che potrete portare con voi, e che non vi faccia partire un occhio della testa in quanto a prezzo, l'occasione che aspettavate è arrivata oggi su Amazon con il Proiettore 5G XIDU.

Infatti proprio da oggi in offerta potrete aggiudicarvi su Amazon il proiettore 5G XIDU a soli 246,49€ con un 15% di sconto, prezzo che si abbassa ancora di più se deciderete di applicare il coupon con un ulteriore sconto di 80,00€ e arrivare a una spesa totale di soli 166,49€.

Proiettore 5G XIDU: vedere in grande!

Questo prodotto ha una risoluzione nativa reale di 1920x1080 (quindi con supporto 4K) con funzione 15000 lumen e un elevato rapporto di contrasto dinamico di 13000:1. Con tutto ciò, se lo acquisterete potrete godere di colori più brillanti e di una visione più chiara delle vostre immagini, film, eventi sportivi, giochi, spettacoli qualunque cosa vogliate.

Grazie alla connettività Wifi 5G e Bluetooth potrete riprodurre anche dal vostro smartphone, con una trasmissione stabile e senza ritardi. Infine, il Proiettore 5G di XIDU 4k è dotato di altoparlanti stereo surround HiFi integrati da 2x10W con supporto Dolby Audio, che forniscono un suono 3D reale a 360°.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.